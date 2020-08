Eigenaar Appelhof: campingbandje lijkt wel een Jodenster dus doe maar af

Jongeren die op de populaire jongerencamping Appelhof op het eiland Terschelling verblijven krijgen het advies hun campingbandje af te doen. “Ze mogen nergens meer zitten, ze mogen het zwembad niet in”, reageert eigenaar Geert van Dieren.

Hij heeft op de camping een briefje opgehangen met de tekst: “Als jullie willen mogen jullie je bandje wel verwijderen… zo voorkom je dat je misschien op bepaalde plekken op Terschelling geen toegang meer krijgt. (Mocht men dan wel vragen wat jullie verblijfplaats is dan kun je zeggen dat je een huisje huurt).”

‘Het lijkt wel een jodenster geworden’

“Het lijkt wel een Jodenster geworden, en dat is niet de bedoeling hè, maar zo voelt het.” Op social media wordt wisselend gereageerd op het briefje van Van Dieren. Sommige mensen spreken er schande van. Anderen hebben juist wel begrip voor de suggestie die hij doet.

De camping moet maandag om 12.00 uur de deuren sluiten omdat er jongeren op de camping hebben gezeten die na thuiskomst positief zijn getest op het coronavirus. Het ging om acht jongeren. Daarom is in de buurt van de camping een speciale testlocatie neergezet. Die is ook bedoeld voor andere toeristen en voor bewoners van het eiland met klachten.

In de afgelopen dagen zijn zo’n vijfhonderd mensen daar getest op het coronavirus. Dat heeft tot nu toe één nieuw geval aan het licht gebracht, maar het is niet bekend of dit ook een campinggast was.

Nieuwe testdag

Zaterdag worden opnieuw mensen getest. Er staan volgens Van Dieren nog ongeveer 300 jongeren op de camping. De uitslagen van hun testen zijn nog niet bekend. Jongeren die negatief zijn getest, kunnen met de veerboot naar Harlingen. Mensen die wel besmet zijn, worden met apart vervoer naar het vasteland gebracht.

Van Dieren zegt dat iedereen op het eiland boos is. Hij zegt dat voortijdig dichtgaan – hij zou nog twee weken open zijn – een financiële strop betekent. Maar hij moest wel dichtgaan, zegt hij: “Je moet wel, je kunt niet meer anders dan dicht.”

Eigen verantwoordelijkheid

Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding bij de GGD zegt zich te kunnen voorstellen dat het briefje Van Appelhof-eigenaar Van Dieren een reactie is op het feit dat jongeren zijn geweerd op plekken op het eiland.

“Er is geen reden om jongeren zonder klachten te weren. Jongeren met klachten worden net als alle andere Nederlanders geacht zich te houden aan de regels van quarantaine. In Nederland geven we burgers hun eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor deze jongeren, zij kunnen zich dus ook vrijelijk bewegen. Met deze tekst geef je ze hun eigen verantwoordelijkheid.” Hij benadrukt dat zowel jongeren als campingeigenaar goed hebben meegewerkt met de GGD in deze zaak.

ANP