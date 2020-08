Ongeveer 300 mensen hebben zich vrijdagochtend laten testen op het coronavirus op Terschelling. Dat laat de Friese GGD weten aan Hart van Nederland. Het gaat vooral om jonge kampeerder van camping Appelhof, die pas met een testuitslag het Waddeneiland mogen verlaten.

“Een groot deel van de vrijdag geteste groep krijgt vrijdagavond de uitslag te horen”, weet een woordvoerder van de GGD. “Van een aantal geteste personen konden de monsters donderdag niet meer op tijd mee met de boot naar Leeuwarden. Ook zij krijgen vrijdag de uitslag.”

Teststraat langer open

“Ik hoop echt heel dat ik het niet heb”, vertelt een van de jongeren op camping Appelhof tegen Hart van Nederland. “Je mag eigenlijk niet van de camping af voordat je je resultaten hebt”, legt een ander uit. “Wel balen, wij zouden normaal nu met de boot naar huis gaan. Nu moeten we wachten tot vrijdagavond.”

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen testen bleef de teststraat vrijdag langer open dan gepland, tot 13.30 uur. Donderdag moest de teststraat op een gegeven moment dicht omdat het testmateriaal op was. In totaal werden er 143 mensen getest, een van hen bleek het virus onder de leden te hebben. Van negen mensen was uitslag nog niet bekend.

‘Op Terschelling blijven’

“Personen die een negatieve testuitslag krijgen en vrijdag nog het eiland willen verlaten, kunnen mee met de laatste afvaart om 20.40 uur”, verzekert de woordvoerder van de GGD. Het advies is om zolang de uitslag van de coronatest nog niet bekend is op het eiland te blijven.

“Positief geteste mensen gaan via een aparte vervoerstroom onder begeleiding naar de wal, waarna ze thuis in isolatie kunnen”, legt de zegsman uit. Het is nog niet bekend hoeveel mensen er vrijdag positief zijn getest. Zaterdagochtend gaat de testlocatie ook nog open voor eilanders en andere toeristen met klachten die zich willen laten testen.

Appelhof sluit maandag

Inmiddels is ook duidelijke geworden dat camping Appelhof nog een dag langer mag openblijven. De eigenaar wilde eigenlijk op zondag om 12.00 uur de poorten sluiten, maar nu is besloten om de populaire jongerencamping tot maandag open te houden.

Als de camping een dag langer open is, kunnen de jongeren “meer verspreid” vertrekken naar het vasteland. Volgens de veiligheidsregio zijn veel jongeren al naar huis gegaan. Appelhof gaat in de laatste weken van het zomerseizoen niet meer open.

