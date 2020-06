Vandaag tikt het kwik op veel plaatsen de 30 graden aan. Dat betekent dat 24 juni 2020 de boeken in gaat als de eerste tropische dag van dit jaar.

De hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, meldt Weer.nl. Daar zou het zomaar zelfs 32 graden kunnen worden. Ook de duingebieden van Zuid-Holland en op de Veluwe gaat het met 31 graden op zijn zachtst gezegd heet worden. Als het ook nog in De Bilt 30 graden meet, kunnen we zelfs spreken van de eerste officiële tropische dag van 2020.

Let op: goed smeren!

We hebben deze zomerse temperaturen te danken aan een hogedrukgebied dat boven het zuiden van Scandinavië hangt. Weer.nl bericht dat we door het drukgebied te maken hebben met een oostelijke stroming, waardoor hete lucht wordt aangevoerd.

En dat betekent smeren geblazen. Hooguit ontstaat er een beetje sluierbewolking, maar daar schijnt de zon dwars doorheen. Met een UV-Index van 7-8 kun je binnen een kwartier al verbranden.

Hoewel het zuiden zich op kan maken voor tropische hitte, hoeven ze in het noorden des lands nog niet te rekenen op 30 graden of meer. Het scheelt niet veel, maar in de noordelijke provincies lijkt het niet warmer te worden dan 28 graden. Op de Wadden rijst het kwik niet verder dan 26 graden Celsius.

Hitteplan in werking

Vanwege de hitte heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het hitteplan van stal gehaald. Dit betekent dat de overheid mensen oproept om genoeg te drinken, dunne kleren te dragen, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren.

Ook moeten mensen elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor “ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement”.

Tropische dag later dan normaal

Mocht je denken: wat is het heet voor de tijd van het jaar, dan hebben we nieuws voor je. De eerste regionale tropische dag valt gemiddeld al op 12 juni, dus zijn we twee weken later dan ‘normaal’. Maar mocht het deze week in De Bilt 30 graden worden, dan zijn we net iets eerder. Gemiddeld wordt de eerste officiële tropische dag op 2 juli gemeten.

Bron: Redactie/ANP

Beeld: ANP