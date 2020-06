Het wordt een bloedhete dag woensdag, in de ochtend wordt op de meeste plaatsen ruim 25 graden gehaald. Maar laat niet meteen al je ventilatoren op volle kracht draaien, adviseert het RIVM.

De rol van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes bij de verspreiding van corona is nog niet duidelijk. Gebruik daarom alleen ventilatoren als er geen andere verkoelingsmanieren – zoals een goed onderhouden airconditioning – zijn, en zorg ervoor dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van één persoon naar een ander gaat maar richt de luchtstroom op een muur.

Ventilator aan? Zet een raam open

Het Rode Kruis adviseert bovendien om in ruimtes waar een ventilator staat, ook een raam open te zetten. En let op hete dagen als vandaag vooral goed op elkaar, want “kwetsbare ouderen en chronisch zieken zijn vatbaarder voor hitte en lopen ook risico om ernstig ziek te worden als ze corona krijgen.”

Overigens wordt het in de middag al helemaal heet en wordt woensdag de eerste tropische dag, met temperaturen rond maar liefst dertig graden, meldt Weer.nl. Mensen die buiten verkoeling zoeken moeten niet alleen vooral niet vergeten die anderhalve meter afstand te houden, maar moeten zich ook goed insmeren met zonnebrand. “De zon is erg sterk met een UV-Index 7-8. Daardoor kun je binnen een kwartier verbranden.”

‘Geef inbrekers geen kans!’

In de nacht koelt het af, maar fris wordt het niet, met minima tussen dertien en zestien graden. In de grote steden en kustgebieden blijven temperaturen rond de achttien graden hangen. Hét moment dus om alle ramen lekker tegen elkaar open te zetten. Maar, waarschuwt het RIVM, “doe dit wel op een veilige manier en geef inbrekers geen kans!”