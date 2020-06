Hittegolf op komst: geen ventilatoren maar koelvesten voor kwetsbare ouderen

Hittedoden onder ouderen zijn te voorkomen, ook zonder ventilatoren. Dat zegt Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland. “Het wordt het heetste jaar ooit, we moeten ons daar beter op voorbereiden”, aldus Helmer.

Ouderen zijn tijdens een hittegolf altijd al extra kwetsbaar, maar door de coronacrisis lopen ze nog meer risico. Vanwege het virus zitten veel zelfstandig wonende ouderen in thuisisolatie. Naar buiten kunnen of willen ze niet. ‘s Nachts een raam openzetten is niet altijd veilig.

Lees ook: Zomer van 2019 in top drie warmste ooit

Ventilatoren

Ook in verpleeghuizen lopen ouderen extra risico. De druk op de zorgverleners is hoog en er zijn minder mantelzorgers en vrijwilligers aanwezig, vertelt Helmer. “Daarnaast kunnen ook ventilatoren minder gebruikt worden.”

Het RIVM adviseert ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes in verpleeghuizen alleen te gebruiken als er geen andere ventilatie mogelijk is. Reden is dat het nog onduidelijk is of het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting.

Lees ook: De temperaturen lopen op, kans op de eerste hittegolf van het jaar

Zelfgemaakte koelvesten

Toch kan hittestress volgens Madeleen Helmer met simpele maatregelen voorkomen worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van een zelfgemaakt koelvest. “Het gebruik daarvan is al bekend in de sportwereld, maar nog niet bij het grote publiek.”

Klimaatverbond Nederland wil daar verandering in brengen en roept mensen op massaal koelvesten te maken en bijvoorbeeld te doneren aan een oudere in de buurt. Een patroon is te vinden op hun website.