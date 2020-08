Viroloog: eerste resultaten coronavaccin zien er goed uit

De Nederlandse viroloog Vincent Munster, die in de Verenigde Staten een onderzoeksteam leidt dat werkt aan de ontwikkeling van een coronavaccin, is optimistisch. “De definitieve data moeten natuurlijk komen uit de studies onder mensen. Maar: ja, ik denk dat het er goed uitziet.”

Dat zegt hij in een interview met het AD. Munster werkt al sinds januari onafgebroken aan het door Nederland gekochte Oxford-vaccin bij het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Dat is onderdeel van het National Institute of Health (NIH), het grootste biomedische instituut ter wereld. Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van Trump, is zijn directe baas.

Geen bijwerkingen bij apen

“Mijn belangrijkste werk was om in de diermodellen te laten zien dat het vaccin werkt, en dat het in elk geval bij apen geen bijwerkingen had. Dat is gelukt. Nu zijn we in het lab heel minutieus aan het uitzoeken hoe het vaccin precies werkt, welke onderdelen van het immuunsysteem worden gestimuleerd. Ook willen we weten of het vaccin alleen beschermt tegen de zware ziekteverschijnselen van Covid-19, zoals longontsteking, of dat het ook de overdracht van mens tot mens kan voorkomen”, aldus Munster.

Zelfs als het blijft bij alleen de bescherming tegen de zware ziekteverschijnselen, dan nog vindt hij de aanschaf van het vaccin een goede aankoop. “Dat denk ik wel. Wat bij corona de meeste zorgen baart, zijn toch die mensen die heel ziek worden, of uiteindelijk zelfs overlijden. De ouderen, of mensen met onderliggend lijden. Als je die mensen kan beschermen tegen de ergste klachten, heb je 80 à 90 procent van de slag gewonnen. Het extra stapje, dat je ook de overdracht van het virus kan stoppen, zou helemaal mooi zijn. We gaan kijken of dat erin zit.”

Geen levenslange bescherming

Munster verwacht dat het vaccin geen levenslange bescherming biedt tegen het coronavirus. “Waarschijnlijk heb je straks eens in de zoveel tijd een nieuwe vaccinatie nodig, net als bij de seizoensgriep.”

