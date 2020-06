Eerste lokale tropische dag gemeten in Arcen: 'Zweet kruipt waar het niet gaan kan'

In het Limburgse Arcen heeft de temperatuur rond 13:00 vanmiddag maar liefst de 30,3 graad aangetikt en daarmee is het daar de eerste lokale tropische dag van het jaar. Op het terras van het legendarische Hotel Arcen is het goed toeven. “Het zit al vanaf 10 uur vanochtend bomvol”, vertelt een medewerkster.

Zij verwacht dat het nog wel tot een uur of 23:00 zo zal doorgaan. Goed nieuws dus, na die zorgelijke maanden. Het personeel is nog niet volledig ingezet dus het is voor de mensen die vandaag in het hotel aan de slag zijn “stevig aanpoten, maar dit is hartstikke goed”. Maar wel bloedheet dus. “Ja, het zweet kruipt waar het niet gaan kan zeg maar, haha!”

Lees ook: Bloedhitte op komst, maar zet vooral niet alle ventilatoren aan

Door de drukte en de kleinere club aan personeel moeten sommige zonaanbidders even wachten tot er een ‘coronaverantwoord’ plekje vrij is, maar dat vinden ze volgens de medewerkster gelukkig geen enkel probleem.

Heet, heter, heetst

Arcen heeft dus een hete primeur, al valt deze tropische dag twee weken later dan gemiddeld. Andere plaatsen in Nederland zullen vandaag waarschijnlijk volgen, want het kwik kan doorstijgen tot 32 graden. Het mag pas officiéél tropisch genoemd worden als het ook in De Bilt 30 graden wordt. Of het ook daar vandaag zo heet gaat worden is afwachten, maar volgens Weer.nl gebeurt dat “sowieso morgen en/of vrijdag”.

Lees ook: Vandaag wordt de eerste tropische dag van 2020

Donderdag wordt het op de meeste plekken dertig graden, met plaatselijke uitschieters naar 31 en 31 graden. Maar het kan heter en dat gebeurt waarschijnlijk vrijdag. Dan worden temperaturen van 33 graden verwacht in het zuidoosten van het land.

De laatste keer dat het in Nederland tropisch was, was op 31 augustus vorig jaar. Daarmee was het ook meteen gedaan met de tweede hittegolf van 2019.