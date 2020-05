Ruime meerderheid Nederlanders vindt drukke stranden en parken 'middelvinger naar de zorg'

Zes op de tien Nederlanders vindt de drukte tijdens Hemelvaartsdag een middelvinger naar de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 4000 respondenten. Ook zegt bijna de helft van de ondervraagden dat ze trekpleisters als parken en stranden eerder gesloten willen hebben om drukte tegen te gaan.

Het was dit jaar tropisch warm tijdens Hemelvaartsdag. Voor veel mensen een reden om er op uit te trekken, ondanks het advies van de regering om vooral thuis te genieten van deze vrije dag. Dit leidde op veel plaatsen tot drukte. Mensen hielden zich niet aan de regel om anderhalve meter afstand te houden, parken en stranden moesten worden gesloten.

Middelvinger

Ruim een kwart van de Nederlanders zegt geschrokken te zijn van de drukte, maar een overgrote meerderheid – 63 procent – had wel verwacht dat mensen er massaal op uit zouden trekken. Een minderheid vond dat er überhaupt niet zo veel aan de hand was.

Is die drukte op de stranden en in de parken een middelvinger naar de zorg? Ruim zestig procent van de Nederlanders geeft aan het daarmee eens te zijn. Een derde van de ondervraagden is het niet eens met deze stelling.

Om de drukte in het vervolg tegen te gaan, vindt 45 procent van de Nederlanders het een goed idee om trekpleisters zoals parken en stranden eerder te sluiten. Donderdag werden in veel provincies trekpleisters ontruimd na aanhoudende drukte. Een goede zet, vindt een kwart van de ondervraagden.

Sneller beboeten

Ondanks hoge boetes, 390 euro per persoon, vindt bijna een derde van Nederland dat er sneller boetes moeten worden uitgeschreven bij overtredingen van de coronamaatregelen. Een minderheid van 12 procent vindt de regels zoals ze nu zijn prima. Volgens hen moet er niet extra versoepeld worden, maar moeten er ook geen regels bij komen.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.