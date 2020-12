Premier Mark Rutte riep Nederlanders maandagavond in zijn toespraak op om zoveel mogelijk thuis te werken. Toch was het dinsdagochtend nog steeds vrij druk op de snelwegen. Automobilisten hebben begrip voor de strenge maatregelen, “maar we kunnen niet alles stilleggen”.

Hart van Nederland stond op parkeerplaats Haarrijn langs de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht om de stemming te peilen onder de mensen die ondanks de nieuwe lockdown toch besloten om de auto te pakken.

‘Thuiswerken kan niet’

Een automobilist vertelt dat hij de noodzaak van de coronamaatregelen snapt en heeft geen goed woord over voor de mensen die maandagavond luidruchtig voor het Torentje demonstreerden, op het moment waarop Rutte live het volk toesprak.

Maar ja, hij is toch de weg opgegaan omdat zijn werk naar eigen zeggen niet thuis kan worden gedaan. “We hebben een kantoor van veertig man die bijna in zijn geheel thuis zijn. Maar de mensen die onderweg moeten zijn om locaties te inspecteren zijn onderweg”, zegt de man schouderophalend. “Waaronder ik, ja. Bouwplaatsen inspecteren kan je niet vanachter een computer.”

Beeldscherm ophalen

Een andere bestuurder vertelt dat hij onderweg is zodat hij júist beter thuis kan werken. “Ik moet bij mijn werk een tweede beeldscherm ophalen zodat ik makkelijker thuis kan werken”, legt de man uit. Vanuit huis werken is hij inmiddels al negen maanden gewend, dus voor hem verandert er niet zoveel nu een nieuwe lockdown is ingegaan.

Een ander werkt ook thuis maar moest de weg op om de kinderen naar school te brengen. Dat is dinsdag dus voorlopig voor het laatst, want woensdag moeten ook de scholen de deuren sluiten. Hij heeft vier kinderen, tussen de twee en elf jaar. Dat belooft dus een flinke opgave te worden.

“Het is behelpen, maar het is niet anders”, vertelt de automobilist laconiek. Ook hij zag de bui al hangen. “Het is heftig maar wel logisch. Niks gaat naar beneden en alles blijft omhoog gaan. Dus dan moet je wat doen.”