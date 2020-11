Online teambuilding door coronacrisis steeds populairder

Werkgevers in Nederland doen steeds meer aan online teambuilding, zo melden aanbieders hiervan aan Hart van Nederland. Het is de directies van grote en kleine bedrijven er alles aan gelegen om werknemers gelukkig te houden en de binding met kantoor niet te laten verliezen, gevaren die door thuiswerken en corona wel op de loer liggen.

Volgens Paul Kleine van The Team Building in Utrecht is er werkelijk een run ontstaan op Expeditie Bertken, een online escaperoom over een non die aan het eind van de Middeleeuwen 57 jaar vrijwillig in quarantaine ging. De online escape room is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

57 jaar in quarantaine

Volgens Kleine hebben bedrijven al voor duizenden medewerkers een aanvraag ingediend: “Duizenden bedrijven willen het spel spelen met al hun collega‚Äôs. Dat gaat van kleine zaken met acht werknemers tot grote corporate bedrijven van honderden werknemers. Kennelijk heeft de huidige coronacrisis de interesse in dat oude verhaal over een heel extreme vorm van quarantaine flink aangewakkerd. Wellicht biedt het verhaal van Suster Bertken wat troost. Als zij het 57 jaar kan volhouden onder heel extreme omstandigheden, moeten wij voorlopig niet klagen.”

Ook het Beverwijkse Moove Team merkt dat online teambuilding populairder wordt. Vooral gemeenten zijn ermee bezig.