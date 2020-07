Er wordt steeds meer bekend over de drie zweefvliegers die afgelopen weekend in Duitsland en bij vliegbasis Gilze-Rijen zijn omgekomen na een crash. De tragische ongevallen hebben een enorme impact op de hechte gemeenschap van zo’n 4500 zweefvliegers.

“Deze gebeurtenis is club overschrijdend. De impact is vooral groot bij jong wedstrijdvliegend Nederland”, vertelt Frouwke Kuijpers van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart tegen Hart van Nederland.

Zelf heeft Kuijpers vijftien jaar gewerkt als nationaal coach van de kernploeg junioren. De omgekomen Lars Berendes en Sjors van Loon waren ooit onderdeel van die ploeg. ”Één van hen is nog doorgestroomd naar de senioren. Daarom wordt deze gebeurtenis naar nationaal niveau getrokken. Iedereen kent ze wel. Het komt heel hard aan.”

Zaterdag kwamen Lars Berendes (29) van vereniging Aero Club Salland en Sjors van Loon (25) van de Amsterdamse Club voor Zweefvliegen met elkaar in botsing. Dit gebeurde boven Duitsland. Zondag crashte bij vliegbasis Gilze-Rijen een zweefvliegtuig dat werd bestuurd door een 37-jarige vrouw uit Kaatsheuvel. Zij was lid van GLC Illustrious.

“What if”

Dat deze gebeurtenissen zo vlak na elkaar plaatsvonden, doet de vraag rijzen of zweefvliegen een gevaarlijke sport is.

Kuijpers heeft daar een duidelijk antwoord op: ”Ik heb drie kinderen en zij doen allemaal aan zweefvliegen. Zelf vlieg ik ook nog regelmatig. Dat zal ik echt niet doen als het ook maar enigszins gevaarlijk is.” Ze vult aan: ”Je stapt niet zomaar in een zweefvliegtuig. De opleiding bestaat uit oefeningen en het ondergaan van verschillende scenario’s: what if? Zweefvliegers hebben altijd een tweede oplossing mocht er iets onverwachts gebeuren. Dit geldt voor de landing waarbij je altijd een eerst inventarisatieronde maakt voor het landen, maar ook voor de start.”

Helaas is het afgelopen weekend toch volledig misgegaan. Naar de toedracht van de ongelukken doen de luchtvaartpolitie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek.