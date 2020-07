Bij een zweefvliegtuigongeluk in de buurt van Dülmen in Duitsland zijn vanmiddag twee Nederlandse mannen omgekomen. Twee zweefvliegtuigen raakten vanmiddag in botsing. Een van de slachtoffers is lid van Viegvereniging Aero Salland Club in Overijssel.

Voorzitter Jeroen Neeleman laat weten dat het om een ‘zeer ervaren vlieger’ gaat. De club heeft zelf vernomen dat het tragische ongeval een van hun leden betrof. “Wij hebben in de pers een foto gezien van het toestel. Die is eerder vandaag hier opgestegen”, aldus de voorzitter.

‘Zij weten nog van niets’

Op de zweefvlieghaven van Aero Salland Club komen de leden vanavond bijeen om elkaar troost te bieden. Volgens Neeleman is de club op dit moment nog bezig om al hun leden in te lichten. “De laatste mensen komen terug van hun vlucht. Zij weten nog van niets, dus moeten we hen inlichten.”

Bij welke club de Nederlandse piloot van het andere zweefvliegtuig is aangesloten is nog niet bekend.

Bron foto: Feuerwehr Dülmen