Op vliegbasis Gilze-Rijen is zondagmiddag een zweefvliegtuigje neergestort. Daarbij is de enige inzittende om het leven gekomen. Hulpdiensten zijn groots uitgerukt, onder andere met een traumahelikopter.

Dat meldt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het gaat om een klein vliegtuig, het type is nog onbekend. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat het dodelijke slachtoffer als enige in het zweefvliegtuigje zat.

Het is dit weekend al het tweede dodelijke ongeluk met zweefvliegtuigen. Zaterdag botsten twee zweefvliegtuigen op elkaar in de buurt van het Duitse Dülmen, net over de grens bij Winterswijk. Bij die crash kwamen twee Nederlanders om het leven. Een van hen was in de ochtend vanaf een vliegveld vlakbij Lemelerveld vertrokken voor een lange afstandsvlucht.

‘Komt niet vaak voor’

De Duitse politie meldde na het ongeluk dat de twee wrakken een paar honderd meter uit elkaar lagen aan de rand van het bos. De oorzaak is een dag later nog niet bekend, er wordt nog onderzoek gedaan. Een van de slachtoffers was lid van vliegvereniging Aero Salland Club in Overijssel. Volgens voorzitter Jeroen Neeleman ging het om een “zeer ervaren vlieger”.

Volgens Frouwke Kuijper van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart komen ongelukken met zweefvliegtuigen niet vaak voor. “Zweefvliegtuigen hebben een soort piepend botsingsalarm”, legt ze ui. “Daarnaast hebben vliegers een radar en een parachute bij zich.”

