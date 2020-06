Drie basisscholen in Glanerbrug dicht door meester met corona

Een leraar van basisschool Ouverture in het Overijsselse Glanerbrug is zaterdag positief getest op het coronavirus. Omdat de school intensief samenwerkt met twee andere scholen in hetzelfde gebouw, heeft het schoolbestuur besloten alle drie de scholen uit voorzorg te sluiten.

Dat bevestigt bestuurder Andries Mulder van scholenkoepel VCO Oost-Nederland, waar de Ouverture onder valt, maandag aan Hart van Nederland. Naast christelijke basisschool Ouverture moeten ook katholieke basisschool De Troubadour en openbare basisschool Glanerbrug Zuid de deuren voorlopig sluiten. De kinderopvang in het pand blijft wel open.

Meer leerkrachten met klachten

Afgelopen donderdag zei een leraar van de Ouverture zich niet lekker te voelen. Hij vertoonde milde symptomen van het coronavirus en werd direct naar huis gestuurd. Zaterdag werd de man positief getest op het coronavirus.

Een aantal andere leerkrachten bleken ook klachten te hebben en hebben zich voor de zekerheid laten testen. “Er zijn tot nu toe nog geen andere positief geteste gevallen, maar in afwachting van de uitslag wilden we het zekere voor het onzekere nemen”, zegt Mulder.

Zeker tot woensdag

De drie scholen blijven nog zeker tot woensdag gesloten. Basisschool Ouverture mogelijk nog een dag langer, aldus Mulder. Naast het risico op verdere verspreiding van het virus, kampen de scholen ook met een capaciteitsprobleem, nu meerdere leraren thuis zitten in afwachting van de testuitslag.

Mede daardoor voelde de scholengemeenschap zich genoodzaakt om tijdelijk de deuren te sluiten. De ouders van alle leerlingen zijn maandag over de situatie geïnformeerd.