Drie doden bij drama in Finsterwolde: 'Hulpverleners stonden machteloos'

Grote verslagenheid in de gemeente Oldambt na een vreselijk ongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag in Finsterwolde. Op de terugweg van een feestje, rijdt een auto door een nog onbekende reden tegen een boom, waarna hij in brand vliegt. Drie mannen van 29, 33 en 41 jaar oud overleden en de bestuurder, een 32-jarige vrouw raakt zwaargewond.

Het is cru: uren na het incident vegen collega’s van een van de slachtoffers de plek van het ongeluk schoon. Een van de mannen van buitendienst Oldambt zegt tegen Hart van Nederland: “Dat is moeilijk. Het was een hele goede collega, een levenslustige man.”

Lees ook: Drie mannen overleden door ernstig ongeval Finsterwolde, vrouw met ernstige verwondingen naar ziekenhuis

Nachtmerrie

Ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema is geraakt door het ongeluk. “Het eerste waar ik aan dacht is: dit is zo’n nachtmerrie voor de mensen die hen liefhebben. Het is zo’n bizar verhaal, zo verdrietig en afschuwelijk. Dat slaat er zeker in,” zegt ze tegen Hart van Nederland. Een van de omgekomen mannen was net vader geworden.

Sikkema vertelt dat Oldambt een kleine, hechte gemeenschap is, en dat het nieuws dus hard aankomt. Omwonenden zijn dan ook heel erg aangeslagen door het drama. “De hele buurt stond buiten. We hebben vannacht amper geslapen, want het gaat steeds door je hoofd heen,” vertelt een buurtbewoner.

Lees ook: Digitale reclameborden gevaarlijk voor automobilist: ‘Dit gaat mensenlevens kosten’

Onderzoek

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Wel is al duidelijk dat de auto in een bocht tegen een boom is geknald en daarna in de brand is gevlogen. De burgemeester maakt zich ook bezorgt over de impact van de hulpverleners, die machteloos toe moesten kijken hoe de vlammen om zich heen sloegen. “Je komt bij een ongeval en een auto staat in brand. Het zijn mensen die je misschien kent of indirect kent. In dit geval stonden ze machteloos.”

Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd. Ook door familie van de slachtoffers. De burgemeester heeft hen hulp en ondersteuning aangeboden. “We zijn er allemaal voor ze.”