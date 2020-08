Een ongeval in de Groningse plaats Finsterwolde heeft drie mannen van 29, 33 en 41 jaar het leven gekost. Een 32-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Ze ligt in het ziekenhuis met onbekende verwondingen.

Hulpdiensten rukten massaal uit. In eerste instantie werd gedacht dat er twee voertuigen bij betrokken waren, maar ter plekke bleek dat niet het geval.

Eenzijdig ongeluk

De vier mensen uit de gemeente Oldambt zaten in één auto. Het eenzijdige ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de straat het Modderland. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens de politie brak er brand uit in de auto nadat deze tegen een boom tot stilstaand kwam.

Het gaat om drie mannen van 29, 33 en 41 jaar oud uit de gemeente Oldambt. Het slachtoffer wat ernstig gewond is afgevoerd naar het ziekenhuis betreft een 32-jarige vrouw uit dezelfde gemeente. — Politie Fryslân (@polfryslan) August 15, 2020

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.

Vanochtend ben ik geïnformeerd over het vreselijke ongeval dat in Finsterwolde plaatsvond. Dit raakt onze gemeenschap diep. Ik wens de familie en vrienden veel sterkte, evenals de betrokken hulpverleners. https://t.co/8uqM8pdkgz — Cora-Yfke Sikkema (@cryfke) August 15, 2020

Beeld: Persbureau Meter