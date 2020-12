Door pitbull toegetakelde Julia (18) houdt blijvend letsel over: 'Hij heeft vijf minuten aan mijn gezicht gekauwd'

Het gaat naar eigen zeggen niet goed met de 18-jarige Julia Korszak die vrijdagavond werd aangevallen door een pitbull. De vrouw zal er blijvend letsel aan overhouden. De komende tijd zal ze meerdere operaties moeten ondergaan om de schade te beperken.

Het feit dat de eigenaren van de pitbull nog steeds spoorloos zijn, maakt het voor Julia en haar familie allemaal nog moeilijker om te verdragen. “Dat doe je als mens gewoon niet”, zegt moeder Sabina Wisniewka-Nsiah.

‘Ik kan niks’

Julia zit met haar moeder op een bankje voor het Haags Medisch Centrum. Haar linkerwang is helemaal opgezwollen. “Dat komt omdat mijn speekselbuis is doorgebeten door de pitbull”, vertelt ze aan Hart van Nederland. Nadat ze vrijdagavond werd binnengebracht in het ziekenhuis had Julia een operatie van vijf uur moeten ondergaan, maar “er moeten nog een paar operaties overheen.” Ze zit zwaar aan de pijnstillers en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

“Ik kan bijna niet eten”, zegt Julia over haar huidige toestand. “Ik kan niks. Ik lig de hele dag plat op bed en drink via een rietje.” De operaties die nog nodig zijn, gaan haar familie een hoop geld kosten, daarom zou het fijn zijn als ze iemand aansprakelijk kunnen stellen. De baasjes van de pitbull hebben echter nog steeds niets van zich laten horen.

Bijna fataal

Moeder Sabina is er kapot van dat de baasjes de benen namen toen haar dochter zwaargewond op straat lag. “Een ongeluk kan gebeuren, maar dan bel je tenminste even de ambulance, want die mensen kunnen snel helpen. Dan ga je toch niet weg?” zegt ze geëmotioneerd. Volgens Julia was het enige dat zij van de eigenaren te horen kreeg dat ze zelf even een ambulance moest bellen.

Het maakt haar boos. Vooral omdat ze de mensen eigenlijk hielp om hun hond weer rustig te krijgen. Die viel eerder namelijk een kleine puppy van een oudere vrouw aan. Toen de hond voor de tweede keer losbrak, vloog hij Julia naar de keel.

De jonge vrouw wist de hond razendsnel af te weren, waardoor het beest niet voor haar keel, maar voor haar gezicht gaat. Achteraf denkt Julia dat dit haar redding is geweest. “Als hij voor mijn slagader was gegaan, had het fataal kunnen zijn.” Het beest heeft haar wel flink weten te verwonden. “Hij heeft vijf minuten aan mijn gezicht gekauwd.”

‘Zou het weer doen’

Sabina slaapt al dagen niet, omdat het ongeluk van haar dochter zich maar blijft afspelen in haar hoofd. Door alle paniek weet ze niet meer hoe ze die bewuste avond bij het ziekenhuis is gekomen. Nu moet ze toekijken hoe haar dochter zwaargewond in een ziekenhuisbed ligt. “Dit is voor mij als moeder vreselijk om mee te maken”, zegt Sabina. Ze hoopt dan ook dat de hond snel van straat wordt gehaald, zodat hij niet zoiets bij anderen kan aanrichten, maar dat kan alleen als de baasjes zich melden bij de politie.

Van haar dochter hoopt Sabina dat die in het vervolg wat minder de held uithangt, maar mensen beschermen zit nou eenmaal in de aard van de beveiligster in spé. “Ik spring er gewoon tussen als zoiets gebeurt. Als het nog een keer gebeurt, zou ik het weer doen.”