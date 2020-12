Julia (18) zwaar toegetakeld door pitbull, baasjes gaan ervandoor: 'Halve gezicht hing eraf'

De achttienjarige Julia Korszak uit Den Haag roept de baasjes van een grote pitbull op zich te melden bij de politie. Het beest viel haar vrijdagavond aan, waardoor ze in het ziekenhuis belandde. Hier ligt ze, na een operatie van vijf uur, nog steeds.

De jonge vrouw wil vrijdag een puppy redden uit de klauwen van de pitbull, maar wordt uiteindelijk zelf slachtoffer van het beest. De baasjes gaan er na de aanval snel vandoor.

Verlamd

Julia vertelt vanuit haar ziekenhuis bed aan Hart van Nederland hoe ze onderweg naar de avondwinkel een puppy hoort blaffen. Het dier is van een oud vrouwtje en valt ten prooi aan een grote pitbull. Julia twijfelt geen moment en haalt de honden uit elkaar. Het gevaar lijkt geweken…tot de pitbull los weet te breken en de vrouw naar haar keel vliegt.

“Ik dacht meteen: ‘ik moet zo snel mogelijk uit de bek van die pitbull,” vertelt Julia over dat moment. “Gelukkig ben ik beveiliger geweest, dus ik kan goed met dit soort situaties omgaan. Ik bedekte mijn nek, waardoor de hond voor mijn gezicht ging.” Het beest richt behoorlijke schade aan. De halve wang van Julia hangt eraf, ze mist twee tanden en haar kaak is licht verbrijzeld. “De linkerkant van mijn gezicht is zelfs half verlamd.”

Meerdere operaties

De jonge vrouw ondergaat een spoedoperatie van vijf uur om haar gezicht te redden. Julia is een dappere meid en slaat zich wel door deze periode heen. Waar zij en haar familie vooral mee zitten is dat ze niemand aansprakelijk kunnen stellen, omdat de baasjes er snel vandoor gingen. Broer Dawid is kwaad: “Ze gaat meerdere operaties nodig hebben. Het irriteert ons. Wat zou die eigenaar ervan vinden als ik zijn gezicht opensnijd en vertrek?” Dus hopen ze dat de man en vrouw aan wie de pitbull toebehoort zich melden bij de politie. Die is inmiddels een onderzoek gestart.

Julia weet de baasjes vrij goed te omschrijven. Beiden zijn tussen de 30 en 40 jaar oud. De man is lichtgetint, heeft een normaal postuur en is kaal. Hij droeg zaterdagavond een blauwe broek met daarop een grijs vest en een bruine jas. De vrouw heeft roodgeverfd haar en een dubbele piercing bij haar onderlip. Ze was in het zwart gekleed en droeg ook een zwarte muts. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Een jonge vrouw werd vrijdagavond 11 december rond 23.30 uur door een hond vol in haar gezicht gebeten op de Nunspeetlaan/Dierenselaan #DenHaag. Zij raakte ernstig gewond. Wij @PolZuiderpark zijn op zoek betrokkenen en getuigen. Klik hier voor meer info:https://t.co/xJ8B9efgVe pic.twitter.com/aHHClHG9QD — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 12, 2020

Wanneer Julia weer naar huis mag, is nog niet duidelijk. Ze slikt veel pijnstillers en moet afwachten hoe haar gezicht herstelt.

Foto: Julia Korszak