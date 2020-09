In het Zeeuwse Serooskerke zijn woensdagmiddag twee meisjes 7 en 8 jaar meerdere keren gebeten door een loslopende rottweiler. Ook een 47-jarige vrouw werd gegrepen door de hond.

Het bijtincident gebeurde tussen 17.00 en 17.30 uur in de haven van het dorp op Schouwen-Duiveland. Het baasje was de rottweiler kwijtgeraakt toen het beest zich vergreep aan de twee meisjes en de vrouw. Een 73-jarige vrouw probeerde de kinderen te beschermen en raakte lichtgewond toen zij daarbij ten val kwam.

Naar het ziekenhuis

Het baasje was al snel ter plaatse en verleende eerste hulp totdat de hulpdiensten aankwamen. Alle slachtoffers zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om daar behandeld te worden. Hoe is onbekend hoe ernstig hun bijtwonden zijn.

Lees ook: Hond en baasje likken wonden na aanval door pitbull: ‘Hij zou niet meer leven als ik er niet was tussen gesprongen’

Het is ook nog onduidelijk waarom de hond de kinderen en de vrouw aanviel. De bijtgrage rottweiler is na het incident in beslag genomen. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Foto ter illustratie via Pixabay