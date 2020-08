Gevonden dode baby in Amsterdam stond onder toezicht

Het Amsterdamse gezin waar afgelopen weekend een dode baby in huis werd gevonden, stond onder toezicht van de Jeugdbescherming en een aantal andere hulpinstanties.

Dat bevestigt de Jeugdbescherming in Amsterdam dinsdag na berichtgeving door AT5. “Afschuwelijk en verdrietig wat er is gebeurd”, zegt een woordvoerster. “Onze aandacht gaat op dit moment uit naar het regelen van opvang en zorg voor de kinderen, dat is nu het belangrijkste.”

De hulpinstantie wil om privacyredenen verder niets over de zaak kwijt. Welke andere diensten er nog meer toezicht hielden op het gezin wil de woordvoerster ook niet zeggen. Ook de politie doet geen verdere mededelingen zolang het onderzoek naar de dode baby nog loopt. ‘

Verwarde vrouw in huis

Politieagenten vonden in de nacht van zondag op maandag een dode baby in een huis aan de Hagenau in Amsterdam-Noord. Ze waren afgekomen op een melding over een vrouw die in de woning verward gedrag zou vertonen.

Een onderhandelaar van het arrestatieteam van de politie werd ingeschakeld om met de vrouw te praten. Ze kon uiteindelijk aangehouden worden. In het huis troffen agenten daarna twee kinderen en het levenloze lichaam van een baby aan. Het kindje was mogelijk pas kort geleden geboren.

De verwarde vrouw is vanwege haar verwarde toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldde de politie eerder aan Hart van Nederland. “Of er ook lichamelijk iets met haar aan de hand is, is niet bekend”, zei een woordvoerder daarover.

