'Moeder wurgde baby Haaksbergen met ceintuur van badjas'

De 30-jarige moeder uit Haaksbergen die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van haar pasgeboren baby Ivo, wordt ervan verdacht het kindje te hebben gewurgd met het ceintuur van een badjas. Dat bleek maandagochtend tijdens het begin van de rechtszaak.

Het Openbaar Ministerie legt de moeder moord ten laste. Volgens justitie heeft de vrouw haar zoontje omgebracht met het ceintuur van haar badjas. Ook zou de vrouw het baby’tje opzettelijk hebben verwond. Het kind had een schedelbreuk van acht centimeter, allemaal puntvormige verwondingen en een bloeduitstorting op de tong.

Ruitvormig patroon

In de hals en nekstreek van de pasgeboren Ivo waren rode verwondingen zichtbaar. Deze verwondingen lieten een ruitvormig patroon zien. Dit patroon zou overeen komen met het patroon van de badjas en het bijbehorende ceintuur. De politie trof de badjas aan in de wasmachine.

De vrouw, die als enige in de woning aanwezig was toen het baby’tje overleed, zegt geen herinneringen meer te hebben aan de bewuste nacht. Ze schakelde geen medische hulp in, maar appte kort daarna wel met anderen over totaal andere onderwerpen.

Eerder al kindje dat kort na bevalling overleed

De zaak kwam in april aan het rollen nadat de vermeende moeder en vader van het kindje zich met Ivo meldden bij het MST Ziekenhuis in Enschede. De ouders werden verhoord en in de woning van de ouders aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen werd onderzoek verricht. De moeder werd uiteindelijk aangehouden.

Volgens de politie beviel de vrouw eerder al van een kindje. Ook toen overleed de pasgeborene kort na de geboorte.

Foto: ANP