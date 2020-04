De vader in de zaak rond de dode baby in Haaksbergen is geen verdachte meer in de zaak. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie vrijdag aan Hart van Nederland. De moeder blijft wel verdachte en zit in ieder geval de komende twee weken nog vast.

De politie kreeg in de nacht van 11 op 12 april melding vanuit het MST ziekenhuis in Enschede dat een vrouw met haar overleden baby was binnengekomen. Het kindje was pasgeboren. Hoe het om het leven was gekomen, was onduidelijk. De politie doet daar op dit moment onderzoek naar.

Lees ook: ‘Dode baby gevonden in woning Haaksbergen’

Er was sectie verricht op het lichaam van het kindje, beide ouders werden verhoord en legden een verklaring af.

Dinsdag werd de moeder van het kindje aangehouden door de politie. De 30-jarige vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar pasgeboren kindje. Ook werd de vader gezien als verdachte, maar sinds vrijdag is hij dat niet meer.

Moeder voorlopig nog in de cel

De politie meldde dinsdag dat de moeder eerder al een kindje had gekregen dat kort na de geboorte was overleden.

Vrijdagmiddag werd ze voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat ze de komende twee weken nog in de cel moet blijven.