Dode baby gevonden bij verwarde vrouw in huis Amsterdam

Politieagenten hebben in de nacht van zondag op maandag een dode baby aangetroffen in een huis in Amsterdam-Noord. Ze waren afgekomen op een melding dat er in de woning een vrouw verward gedrag zou vertonen.

Een onderhandelaar van het arrestatieteam van de politie werd ingeschakeld om met de vrouw te praten. Ze kon uiteindelijk aangehouden worden. In het huis aan de Hagenau troffen agenten daarna twee kinderen en het levenloze lichaam van een baby aan. Het kindje was mogelijk pas kort geleden geboren.

De verwarde vrouw is vanwege haar verwarde toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. “Of er ook lichamelijk iets met haar aan de hand is, is niet bekend.” De kinderen zijn opgevangen. “Er wordt alles aan gedaan om hen nazorg te bieden”, aldus de woordvoerder.

Wat er zich in het huis heeft afgespeeld, is volgens de politie nog onduidelijk. Buiten de twee kinderen was er verder niemand aanwezig in de woning. De recherche en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld.