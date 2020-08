Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid houden dinsdagavond opnieuw een persconferentie over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland. De persconferentie wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden op SBS6.

Het is de tweede persconferentie binnen in twee weken, de laatste daarvoor was op 24 juni. Het kabinet kwam twee weken geleden vervroegd terug van reces vanwege de toename van het aantal besmettingen met corona. Rutte zei toen tijdens een persconferentie dat het virus bezig was met een “gevaarlijke” opmars.

Maatregelen aangekondigd

Er werden toen nieuwe maatregelen aangekondigd, waaronder de verplichting voor horecagelegenheden om te vragen naar contactgegevens van hun bezoekers. Ook is er inmiddels de mogelijkheid om horeca en pretparken voor twee weken te sluiten als blijkt dat er mensen besmet zijn geraakt.

Verder werd duidelijk dat de GGD reizigers uit landen met een oranje reisadvies zou controleren of die zich aan de twee weken thuisisolatie houden. Daarnaast werd bekendgemaakt dat het ook mogelijk werd om online een coronatest aan te vragen, iets wat sinds vorige week woensdag ook daadwerkelijk kan.

Capaciteit GGD’en

Een dag na de laatste persconferentie bleek dat de GGD’en in Amsterdam en Rotterdam te weinig mankracht hadden om alle bron- en contactonderzoeken uit te voeren, waardoor ze genoodzaakt waren om de onderzoeken af te schalen. Dat leidde tot grote zorgen in de Tweede Kamer, zo werd duidelijk tijdens het coronadebat van afgelopen week.

Ook het plan voor een quarantaineplicht voor iedereen die tijdens een bron- en contactonderzoek in beeld komt, kon rekenen op zware kritiek. Afgezien van het CDA – de partij van minister De Jonge – stemden alle partijen voor een motie om dit plan niet door te voeren.

