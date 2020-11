Dierenorganisaties doen aangifte om doodschieten chimpansees Mike en Karibuna

Dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan van het doodschieten van de twee chimpansees in Dierenpark Amersfoort. De apen werden doodgeschoten nadat ze waren ontsnapt uit hun verblijf. Volgens onder meer Comité Dierennoodhulp en Dierenrechten Alliantie was dit niet nodig en is de dierentuin hiermee in overtreding.

“Door de dierentuin is er bewust voor gekozen om deze mensapen dood te schieten toen zij door een menselijke fout ontsnapt waren. Er was geen sprake van noodweer. Het dierenpark heeft nagelaten de dieren door hun verzorgers te laten afleiden, te kalmeren en indien nodig te verdoven met een hogere dosis verdovingsmiddel die snel werkt”, aldus de organisaties.

‘Geen andere optie dan doodschieten’

Dierenpark Amersfoort gaf eerder al aan dat verdoven van de twee ontsnapte chimpansees te lang zou hebben geduurd. Gezien het gedrag en de behendigheid van beide apen was er geen andere optie dan de dieren dood te schieten, liet het park weten.

Strafvervolging

De dierenrechtenorganisaties willen nu strafvervolging en een onafhankelijk onderzoek. Zo zouden de filmbeelden van de camera’s die in het park hangen door onafhankelijke deskundigen bekeken moeten worden.

