In Den Helder is onrust ontstaan nu dierenartsen in het weekend en ‘s nachts niet meer beschikbaar zijn voor spoedgevallen. Veel inwoners vinden het niet kunnen dat ze voor spoedgevallen moeten uitwijken naar steden zoals Schagen, Alkmaar en Amsterdam.

“Dat kan toch niet in een stad zoals dit?”, vraagt John van der Plas zich hardop af. De huiskat Maddie van het tuincentrum in Den Helder waar hij werkt, werd aangereden. “We vonden haar toevallig op straat. De dader is doorgereden. We hebben meteen de dierenambulance gebeld, maar die vertelde ons dat het dier toch echt naar een dierenarts moest.” Toen John belde naar de dierenarts werd hij doorverwezen naar Heerhugowaard of Alkmaar.

“Als ik dat had geweten dan was ik meteen met de kat die kant op gaan rijden. Ze had zoveel pijn en er kwam bloed uit haar mond. Ze was er ernstig aan toe, maar hadden toch goede hoop dat ze het zou redden.” Dankzij aandringen kon John uiteindelijk met de kat terecht bij een dierenarts in Schagen, 25 kilometer verderop. “We zijn daar goed geholpen hoor, maar voor Maddie was het te laat. We moesten haar laten inslapen.”

Personeelstekort

Het besluit om de klinieken ‘s nachts en in het weekend te sluiten is niet zomaar genomen. De dierenartspraktijken hebben niet voldoende personeel om de spoeddiensten te draaien, ziet ook dierenarts Ilona Wegman van de kliniek in Schagen. “In de reguliere zorg zijn we gewoon goed bemand, maar voor spoedgevallen is het heel lastig. De beste oplossing zou zijn als er meer artsen beschikbaar zijn, maar dat zal de komende tien jaar wel lastig zijn.

Ze laat weten dat ze doordeweeks ook tot 20.00 uur open zijn. “Het gaat om de nachten, en in het weekend. In een jaar zijn er gewoon te weinig spoedgevallen in die tijden om open te blijven.” Ze benadrukt dat er ook in andere steden uitstekende praktijken zijn waar mensen terecht kunnen voor spoedgevallen.

Verhuizen voor het werk

Volgens professor Merel Langelaar van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is het vooral buiten de Randstad lastig om vacatures voor dierenartsen te vullen. “Wat daarin meespeelt, is het vermoeden dat dierenartsen – voor een groot deel opgeleid in en dus woonachtig rondom Utrecht – niet in de mogelijkheid zijn om naar de andere kant van het land te verhuizen, bijvoorbeeld vanwege de baan van hun partner.”

Er zijn talloze factoren die samen zorgen voor een hoge werkdruk onder dierenartsen, vertelt Langelaar. “Het beroep van dierenarts is zwaar, zowel fysiek als mentaal, met lange onregelmatige diensten. Ten opzichte van twintig jaar geleden hebben we hogere administratieve lasten en mondigere eigenaren. En over het algemeen hechten mensen meer waarde aan een goede balans tussen werk en privé.”

Dat zorgt na enkele jaren in het vak voor een uitstroom van een deel van de jongere werknemers. “Zij vinden hun plek bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, of binnen LNV. Ze gaan niet verloren voor ‘de diergeneeskunde’, maar het is wel iets waar de praktijk last van heeft.”

Zij-instromers

Jaarlijks studeren er ongeveer 185 dierenartsen af aan de Universiteit Utrecht. Iedere zomer beginnen 225 studenten aan de opleiding, maar niet iedereen maakt hem af. Daarom wil de faculteit ook graag zij-instromers toelaten tot de masteropleiding. Daar wordt al een start mee gemaakt.