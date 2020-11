Hondje Ivy op slag dood na aanrijding, automobilist rijdt door: 'Hij had het op ons gemunt'

Wat een mooie wandeling moest worden, eindigde in een afschuwelijke nachtmerrie. Martine Kuiper had haar hondje Ivy nog maar twee jaar, toen ze woensdagmiddag bruut uit het leven werd gerukt. Een automobilist raakte met volle snelheid het hoofdje van Ivy en reed meteen door. Ze was op slag dood. “Die automobilist had het op ons gemunt. Dit verdient Ivy niet.”

De 26-jarige Martine uit Almelo is er nog steeds kapot van dat haar jackrussellterriër dit is aangedaan. Emotioneel vertelt ze aan Hart van Nederland dat Ivy geen schijn van kans had.

“Negen weken geleden ben ik van mijn eerste dochter bevallen. Met haar in de kinderwagen, mijn vriend Michael en Ivy gingen we even lekker wandelen”, vertelt ze. Ze liepen over de Gravenallee, een smalle weg in een bosrijk gebied tussen Almelo en Albergen, waar alleen bestemmingsverkeer mag komen.

Aanrijding

“We waren halverwege de weg bij een oud tolhuisje. Daar keerden we om. Ik liep alvast met de kinderwagen vooruit. Toen ik omdraaide, zag ik dat Michael met Ivy met de bal aan het spelen was”, vertelt Marine. “Daarachter in de verte zag ik twee koplampen op ons afkomen.”

Martine riep nog snel naar haar vriend dat hij op moest passen en dat hij Ivy moest vasthouden. Zelf rende ze snel de berm in met de kinderwagen. “Ik was nog maar net op tijd. Die automobilist reed wel meer dan 100 kilometer per uur, terwijl het een hele smalle weg is.”

Voor Ivy was het helaas te laat. De automobilist was te snel voor Michael om het hondje nog vast te kunnen pakken. “De auto raakte het hoofd van Ivy. Ze rolde zo tussen ons in. Het bloed kwam uit haar mond en oren”, zegt Martine met een brok in haar keel. “Ze werd meteen stijf.” Bij de dierenarts aangekomen bleek dat Ivy niet meer te redden was.

Aangifte

“Het was ons eerste kindje. We zijn er kapot van”, laat Martine weten. “Ik begrijp niet wie zoiets doet. Zeker als je ziet dat er een kinderwagen langs de weg loopt.” Deze week gaan Michael en Martine aangifte doen bij de politie. Martine zegt niet meer te weten of er een man of een vrouw in de auto zat. Wel weet ze dat de auto een witte Renauld Kangoo was met een Nederlands kenteken.

Nadat ze een berichtje plaatste op Facebook, dat inmiddels meer dan tweeduizend keer is gedeeld, kreeg ze van meerdere mensen te horen dat er vaker een witte Renauld Kangoo rijdt. “De weg is bedoeld voor bestemmingsverkeer, en deze persoon woont daar waarschijnlijk niet.”

Martine is naast dat ze verdrietig is, ook boos. “Hij of zij deed ook totaal geen moeite om af te remmen. Daarom denk ik dat die persoon het op ons gemunt had, maar we hebben geen ruzie met iemand of iets dergelijks.” Ze hoopt dat getuigen die iets gezien hebben zich bij haar melden.