'Gemeente Den Haag is afspraken niet nagekomen bij vreedzame demonstratie'

Bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op de Lange Vijverberg in Den Haag is de gemeente zijn afspraken niet nagekomen. Dat zegt organisator Eldor van Feggelen, die naar eigen zeggen woest is op de heftige politie-inzet tijdens zijn demonstratie.

De demonstratie op de Lange Vijverberg, die van tevoren was goedgekeurd door de gemeente, liep donderdag uit de hand. Volgens de betogers was het rustig totdat er een politiebusje op de Lange Vijverberg ter hoogte van het protest stopt. Vervolgens springen enkele agenten in burger het busje uit en beginnen met stokken op de demonstranten in te slaan. De betogers slaan op hun beurt weer terug naar de agenten.

”Ze begonnen direct te slaan. Een man werd van achteren over een bankje getrokken. Iedereen was verschrikt,” aldus Van Feggelen. De organisator is woest over het optreden van de gemeente en de politie. “Het is een grondrecht om te demonstreren,” vindt Van Feggelen. ”Ik vind dit echt te erg voor woorden.”

Arrestaties

De politie laat weten aan Hart van Nederland dat zij uit waren op de arrestatie van een persoon in de groep. Leden van de aanhoudingseenheid (AE) kwamen daardoor in actie. Die persoon zou eerder op de dag strafbare feiten hebben gepleegd.

De politie moest eerder op de dag ook al in actie komen. Rond het middaguur kwam de hulpdienst in actie bij onaangekondigde demonstraties op het Plein voor het Tweede Kamergebouw. Daarbij ging het er hard aan toe. Tientallen betogers weigerden weg te gaan en belaagden de politie. Hierop werd de Mobiele Eenheid ingezet. Drie agenten raakten bij de ongeregeldheden gewond.

Volgens de politie ging uiteindelijk ongeveer de helft van de demonstranten naar de door de gemeente goedgekeurde demonstratie aan de Lange Vijverberg. In de middag werden daar door de AE vier aanhoudingen verricht voor openlijke geweldpleging, mishandeling en opruiing eerder op de dag.

‘Afweging in proportionaliteit’

Bij de arrestaties ging het er soms heftig aan toe is ook op beelden te zien. Volgens de politie heeft de commandant ter plaatse een afweging in de proportionaliteit gemaakt. “Er zit wel een voorgeschiedenis aan vast. Eerder werd door deze personen op andere plekken in de stad stevig geweld gebruikt tegen de politie.”

‘Afspraken geschonden’

Volgens Van Feggelen, die vaker demonstraties organiseert, heeft de gemeente in dit geval veel afspraken geschonden. Om te voorkomen dat een AE hard moest ingrijpen waren van tevoren duidelijke afspraken gemaakt. Eerst zou bij de organisatie van een demonstratie melding moeten worden gemaakt van oproerkraaiers. “In zulke gevallen zullen we ze benaderen en vragen weg te gaan.” Volgens Van Feggelen is hij nooit op de hoogte gesteld.

Ook zegt hij dat er afspraken waren gemaakt om te zorgen voor een directe lijn met het veiligheidsteam. Maar omdat deze communicatie slecht verliep en hij elke keer iemand anders aan de lijn kreeg, liep de communicatie niet lekker. Ook zou er op elk moment van de betoging een contactpersoon ter plaatse zijn voor contact met politie of gemeente. “Ook dat was niet het geval.”

In een korte reactie bevestigt de gemeente dat er een demonstratie was aangemeld voor de locatie aan de Lange Vijverberg, maar verder niet in kan gaan op deze demonstratie. Wel verwijst een woordvoerder van de burgemeester naar de eerste reactie van donderdag: “Er was een demo aangemeld voor locatie Lange Vijverberg. Hier stond echter niemand. Wel waren er twee niet-aangemelde demo’s op Buitenhof en Plein. Op enig moment hebben de demonstranten die op het Buitenhof stonden zich bij de demonstranten op het Plein gevoegd. Daar werden zij agressief richting politie. De politie heeft vervolgens diverse waarschuwingen gegeven. Die werden echter in de wind geslagen. Daarna heeft de ME opgetreden. We kunnen ons voorstellen dat winkelend publiek hiervan is geschrokken.”

Vertrouwen verloren

De organisator heeft zijn vertrouwen in de gemeente verloren. “Heeft het nog zin om een volgende keer afspraken te maken met de gemeente?” vraagt Van Feggelen zich af.

Van Feggelen heeft een brief aan de gemeente opgesteld met vragen naar aanleiding van de niet nagekomen afspraken. “Ik voel me echt zwaar genaaid.”