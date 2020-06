Demonstraties blijven doorgaan als het aan Jerry Afriyie ligt: 'Politiek moet stappen nemen'

In verschillende Nederlandse plaatsen gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen racisme. En als het aan Jerry Afriyie ligt, blijven de demonstraties doorgaan tot er iets verandert.

“Voordat er verandering komt, moeten er nog wat stappen worden genomen,” vertelt de voorman van Kick Out Zwarte Piet en organisator van verschillende protesten. “Op dit moment willen wij meer aandacht en urgentie vragen voor dit probleem bij het volk, maar de politiek moet uiteindelijk gaan optreden. Het probleem institutioneel racisme dient door de overheid aangepakt te worden. Dat kan het volk niet veranderen.”

Aanhoudende protesten

Vandaag gingen duizenden mensen in vijf verschillende plaatsen de straat op. In totaal gingen er in Leiden, Deventer, Alkmaar, Wageningen en Almere kwamen de gemeenten gezamenlijk zo’n 8000 mensen in protest.

De komende dagen zullen er ook in andere steden zoals Haarlem en Venlo demonstraties georganiseerd worden. “Zolang mensen actief zijn, zullen er demonstraties plaatsvinden. En als dat niet op straat is dan zal het in andere vormen gaan gebeuren,” vertelt Afriyie. “Wat dat betreft komt er geen einde aan.”

Tekst gaat door onder deze video van de demonstratie in Alkmaar.

‘Wij zetten dit door’

Jerry Afriyie is activist van het eerste uur en zet zich sinds 2011 in tegen racisme in Nederland. “Er zijn generaties voor ons geweest die dit probleem hebben aangekaart. Wij zetten dit door.”

Morgen gaat de organisatie in overleg om te kijken waar de komende dagen demonstraties zullen plaatsvinden.