Kort geding om demonstratie tegen coronamaatregelen door te laten gaan

De organisatie van de inmiddels verboden demonstratie tegen coronamaatregelen starten een kort geding om de demonstratie toch door te laten gaan. De demonstratie staat gepland op zondag 21 juni. Eerder vandaag maakte de gemeente Den Haag bekend de demonstratie te verbieden.

De organisatie laat weten verbaasd te zijn. “De demonstratie wordt verboden vanwege mogelijke volksgezondheidsrisico’s door een mogelijk te hoge opkomst,” schrijft Viruswaanzin.nl, het platform achter de demonstratie. “Dit ondanks zeer goed contact met en positieve signalen van de politie en Staatsbosbeheer.”

Lees ook: Den Haag verbiedt demonstratie tegen coronabeperkingen

‘Verbod in lijn met grondrecht om te demonstreren’

Toch heeft de organisatie er vertrouwen in dat de rechter ze gelijk zal geven: “Het verbieden van de demonstratie raakt de kern van waar we voor strijden. Dit gebeurt al door de huidige

coronamaatregelen die van kracht zijn. Nu wordt er nog een schepje bovenop gedaan door ook het grondrecht om te demonstreren niet langer te respecteren.”

Viruswaanzin.nl geeft wel aan dat ze er rekening mee hebben gehouden dat er een verbod kon komen. “We zullen hoe dan ook de vrijheid vieren komende zondag. De vorm waarin dit gebeurt, wordt nader bekend gemaakt.”

Protesten Black Lives Matter

Afgelopen tijd werden demonstraties van Black Lives Matter wel toegestaan door meerdere steden, waaronder Den Haag. De opkomst bij die protesten varieerden van enkele honderden tot tienduizend mensen.

Lees ook: Meeste Nederlanders steunen ‘Black Lives Matter’-demonstranten

In Amsterdam stonden er op 1 juni 5.000 mensen op de Dam in Amsterdam. Het was er zo druk dat de betogers geen voldoende afstand van elkaar konden houden.

Bij het zien van de beelden werd er gevreesd voor een een nieuwe coronagolf. Die bleef uit. Inmiddels is het twee weken later en lijken de effecten van de protesten op de verspreiding van het virus niet groot.

Beeld: ANP