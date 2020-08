Enkele honderden mensen kwamen vrijdagavond bijeen op de boulevard van Scheveningen. Het zijn buurtbewoners die meer dan ooit overlast hebben ervaren van toeristen en jongeren die afgelopen seizoen naar de badplaats kwamen.

“We staan vandaag met heel Scheveningen op om het geluid te laten horen hoe mooi de boulevard kan zijn”, vertelt initiatiefnemer Roos Padmos. “Dat we de overlast die we het hele seizoen hebben ervaren echt volgend jaar niet meer willen.”

Overlast

“Het was echt heel erg”, gaat Padmos verder. “Velen malen erger dan afgelopen jaar. Er sliepen mensen op het strand, die daar ook hun afval achterlieten inclusief scheermesjes waar kinderen dan weer inliepen. Mensen die poepen en plassen in de straten omdat ze in hun auto overnachten. Ook hebben we veel last van lachgasgebruik, hard rijders, straatraces. En dat terwijl we de prachtigste plek van Nederland zijn.”

Buurtbewoners Gerda beaamt de vele problemen. “Het is vreselijk, niet normaal meer. Mijn kleinkinderen mogen niet meer naar de boulevard. Ik kom er zelf alleen nog als het stormt en er niemand is. Vooral de straatraces zijn verschrikkelijk: heel hard rijden, veel gas geven en schreeuwen. Ik kan me er vreselijk boos om maken, maar het helpt niet.”

Buurtbewoner Joke woont al 21 jaar in de straat: “Ik zei tegen mijn man: ‘Ik ga verhuizen’, zo verschrikkelijk is het. Racen, lange files in de straat. Echt niet leuk meer. De boulevard is nog erger: ballonnetjes, waterpijpen. Met mijn hond kom ik ook niet meer op het strand.”

Gemeente

De buurtbewoners verwijten de gemeente dat ze te weinig aan de aanhoudende overlast doen. “Ze hebben extra mensen ingezet, maar het handhaven komt er niet van.” Tijdens de demonstratie zijn ook verschillende gemeenteraadsleden aanwezig. Ook zij zien de overlast toenemen. “Wij lopen vanaf maart al aan de bel te trekken”, vertelt René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. “Met de racepartijen door Scheveningen heen, dat hier geen doden en zwaargewonden zijn gevallen verbaasd me nog. Het bestuur heeft Scheveningen in de steek gelaten, dus ik begrijp heel goed dat ze de straat op gaan.”

Ook Frans de Graaf van VVD Den Haag snapt dat mensen op Scheveningen het zat zijn. “Ik ben het met ze eens. Er waren teveel mensen, veel overlast. Ze hebben ideeën hoe het beter moet, ga hand in hand met de bewoners kijken hoe het beter moet. Bijvoorbeeld de auto’s op drukke dagen al voor Scheveningen van de weg halen. Ook kun je mensen verbieden in de woonwijken te parkeren. Je moet zorgen dat de juiste toeristen naar Scheveningen komen en niet de mensen die het afbreken.”

Bewoners hopen dat de gemeente voor volgend seizoen met een goed plan komt. “Een veel strakker plan dan nu, veel meer handhaving. Als er ongeregeldheden zijn moet er echt worden opgetreden”, legt Padmos uit. “Vroeger als mijn broertjes iets deden kregen ze de knuppel van de politie. Iedereen moet gewoon harder aangepakt worden, ook onze jongens. Iedereen moet zich gedragen, dat vind ik het belangrijkst”, vult Gerda aan.