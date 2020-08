Drillrapper biedt excuses aan na dodelijke steekpartij Scheveningen

Drillrapper Blacka uit Rotterdam heeft via een bericht op Instagram zijn excuses aangeboden voor het steekincident van vorige week op de boulevard van Scheveningen. Twee rivaliserende drillrapgroepen uit Rotterdam en Amsterdam kregen het met elkaar aan de stok. Een 19-jarige Rotterdammer kwam toen na een steekpartij om het leven.

“Hierbij wil ik mijn excuses aanbieden naar alle getroffenen en mensen die hier onder hebben moeten lijden”, schrijft Blacka op Instagram. Zijn vriend Cennethson ‘Chuchu’ Janga kwam om het leven.

Lees ook: Extra surveillance in Scheveningen na dodelijke schietpartij: ‘Onderzoeken eventuele rol van drillrapgroepen’

‘Ruzie slaat nergens op’

Blacka zegt achteraf niet te begrijpen waarom de twee groepen (24 uit Rotterdam en 73 De Pijp uit Amsterdam) ruzie met elkaar hadden. “Deze hele drillbeef (ruzie, red.) slaat aan het eind van de dag nergens op. Aan het eind van de dag weet ik oprecht niet waarom deze ruzie is begonnen en hoe ik zo dom ben geweest om me hier in te mengen met jongens die niets te verliezen hebben. ”

Blacka vertelt verder dat hij door bedreigingen genoodzaakt was om deel te nemen aan de ruzie tussen 24 en 73 De Pijp. “Ik ben daarom ook mans genoeg om mijn excuses aan te bieden en hier open over te zijn. Ik heb niet het goede voorbeeld gegeven, maar dat ga ik vanaf nu wel doen, dat beloof ik.”

De politie doet nog steeds onderzoek naar de toedracht van het steekincident.