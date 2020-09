Vijf dementerende senioren die wonen in De Benring in het Gelderse Voorst moeten definitief tegen hun zin verhuizen. Lange tijd probeerden familieleden de gedwongen verhuizing uit alle macht te voorkomen. Maar de zorginstelling heeft nu dan toch echt een datum geprikt: op 26 september moeten ze eruit. Ze verhuizen naar het tien kilometer verderop gelegen Twello.

“Mijn vader en mijn moeder worden uit elkaar gerukt,” vertelt Erwin Gierman. Zijn hoogbejaarde dementerende vader woont in De Benring en zijn gehandicapte moeder er tegenover. “Ze kan nu dagelijks bij mijn vader op bezoek, gewoon in haar rolstoel. Straks is ze afhankelijk van een taxi, veel vaker dan één keer per week op bezoek zit er dan niet meer is. Dat is zó verdrietig!” vertelt Gierman. “Bovendien zijn veel familieleden van bewoners doodsbang dat hun geliefden een verhuizing niet overleven.”

Een lange lijdensweg

Al sinds duidelijk is dat een verhuizing tot de mogelijkheden behoort, strijden de familieleden van de vijf bewoners tegen de verhuisplannen. Marian Berends, wiens moeder in De Benring woont: “We zijn gewoon met een kluitje in het riet gestuurd. Ik krijg nu het gevoel dat het achter de schermen allang duidelijk was dat de ouderen hier weg moesten. Al die tijd hebben we aangegeven dat we dat helemaal niet zien zitten. We hebben geprotesteerd, gepraat en zijn zelfs naar de rechter gestapt. Maar allemaal zonder resultaat. Wat kunnen we nu nog?”

Lees ook: Boeren en buurtbewoners protesteren tegen verhuizing van dementerende ouderen

In een e-mail laat zorginstelling Sensire nu weten dat de verhuizing op 26 september zal plaatsvinden. Marian Berends heeft het haar moeder nog niet verteld: “Hoe vertel je je dementerende moeder zoiets? Hoe moet ze dat verwerken?” Erwin Gierman heeft het zijn ouders al wel verteld: “Mijn moeder stortte bijna in, zo ontzettend verdrietig. Daarna hebben we het mijn vader verteld, ook hij hield het niet droog. Dit komt zo enorm hard aan. Hun leven gaat compleet veranderen.”

Verhuizen uit De Benring onvermijdelijk

Zorginstelling Sensire laat weten dat het niet anders kon. Woordvoerder Arend Pleysier: “Deze vijf bewoners hebben zulke gespecialiseerde, zware zorg nodig, die kunnen we op de lange termijn niet voor vijf mensen op een kleine locatie blijven bieden. Uiteindelijk moeten ze wel over naar een grotere instelling, waar alle gespecialiseerde hulp aanwezig is. We begrijpen heel goed dat verhuizen het allerlaatste is waar de familieleden op zitten te wachten, maar het is noodzakelijk helaas.”

Lees ook: Bejaard stel uit elkaar gerukt door snelle verhuizing verzorgingshuis