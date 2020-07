Bejaard stel uit elkaar gerukt door snelle verhuizing verzorgingshuis

Zes dementerende ouderen moeten verzorgingshuis Benring in Voorst uit. Hun aanbieder Sensire stopt met de zwaarste zorg op een van hun locaties. Bewoners en familie zijn woedend en heel verdrietig. “Mijn ouders hadden het plan om samen te sterven in Voorst. Dat kan nu niet meer”, vertelt een zoon van één van hen.

“Sensire kan zelf geen zorg meer geven aan de zes mensen die op de afdeling zitten”, zo legt Arend Pleysier van Sensire uit. “We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt om diverse redenen.” In 2019 nam Sensire de zorg over van Trimenzo.

Al snel bleek dat ze de boel niet rondkregen, omdat ze merkten dat de zorg niet efficiënt was en te duur voor een kleine groep als deze. “Het budget van Sensire is niet groot genoeg om de 6 personen te blijven verzorgen en daarom willen we de mensen naar een andere locatie van Sensire overplaatsen.” De bewoners moeten volgens de woordvoerder naar een locatie in Trello.

Lees ook: Doodongelukkige Nelly (96) ontroerd door vele reacties op hongerstaking: ‘Toch nog een greintje menselijkheid’

Woede bij familie

Het zorgt voor woede bij de familieleden. “We kregen een aantal weken geleden een uitnodiging over een overleg. Daarvoor werd al bekend dat het ging sluiten, op zeer korte termijn”, zo blikt Marian Berends terug. Haar moeder zit in het verpleeghuis. “Het kan gewoon vol zitten, maar ze laten het bewust leeg staan om de 6 mensen naar Twello te doen. We hebben woensdag actie gevoerd. Er was niemand van Sensire, de wethouder was er wel. Hij heeft nog gebeld, maar niemand te pakken gekregen. Er wordt gewoon een spelletje gespeeld…”

Bejaarden uit elkaar gerukt

De vader van Erwin Gierman is één van de zes bewoners die uit huis moet. Renier Gierman woont al 89 jaar in Voorst. Een tijdje geleden kwam hij in het verzorgingstehuis van Sensire terecht. Inmiddels heeft hij intensieve en complexe zorg nodig. “Mijn vader is dementerend, maar heeft geen alzheimer”, vertelt Erwin. “Hij snapt dat hij moet verhuizen. Hij kan alleen veel fysieke dingen, zoals koffiezetten niet meer.”

Renier woont met veel plezier in Benring. Zijn vrouw, Willie Gierman van 74, woont 100 meter verderop. Zij woont in een seniorenhuis waar ze alleen de thuiszorg van Sensire gebruikt. Ze heeft een spierziekte, waardoor ze iedere dag met haar scootmobiel of rolstoel naar hem toe kan gaan.

Maar nu Sensire stopt, moet haar man verhuizen naar de locatie in Trello, 8 kilometer verderop. Het wordt dus moeilijker voor haar om haar man te bezoeken. Ze kan alleen nog langs met de regiobus. “Zij worden dus na 52 jaar huwelijk bruut uit elkaar getrokken, alleen maar om geld!”, zo zegt haar zoon.

“Alles aan gedaan”

Sensire zegt er alles aan gedaan te hebben om zorg te blijven geven, maar hiervoor hebben ze geen maatschappelijke manier gevonden, zo stellen ze. “We zouden technisch gezien op de andere locaties kunnen bezuinigen, maar dit vinden wij niet de juiste manier”, legt Pleysier uit.

Eigenlijk zouden de bewoners er al op 1 juli uit moeten, maar Sensire heeft het contract met de huurder weten te verlengen tot 1 augustus en ze proberen het nog te rekken nog tot 1 september. “We hebben twee van de drie locaties kunnen redden, maar deze helaas niet. We snappen dat bewoners boos zijn op ons.”

“Mensen willen hier gewoon oud worden”, legt Marian uit. “Als mijn moeder in een dipje zit, kunnen ze even bellen en dan kom ik gewoon een uurtje bij haar zitten. Het heeft een hele impact op het dorp en het was ook de hart van het dorp. Het wordt altijd betrokken bij bijvoorbeeld intochten.”

Zorgaanbieder PGTZ wilde nog de locatie overnemen, maar de plannen werden afgekeurd en er werd geen vergunning gegeven door het Zorgkantoor. De kritiek was dat de plannen niet genoeg continuïteit en kwaliteit hadden voor de zorg. De opzet was te onzeker om jarenlang nog succesvol de locatie over te nemen.

Erwin is bang dat zijn vader sneller zou sterven door de verhuizing. “Mijn vader is al op leeftijd en dementerend… Oude bomen moet je niet verplaatsen, anders gaan ze dood!” Hier is hij erg bang voor. Als zijn vader dan zou sterven, had hij het plan om dat samen met zijn vrouw in Voorst te doen. Ook dat gaat niet door.