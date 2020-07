Boeren en buurtbewoners protesteren tegen verhuizing van dementerende ouderen

Buurtbewoners, familie en boeren uit Voorst protesteerden maandag tegen het vertrek van zes dementerende ouderen uit het verzorghuis. Zorgaanbieder Sensire stopt met de zwaarste zorg op een van hun locaties en daarom moeten de bewoners verhuizen.

De buurt probeert nog één keer om dat tegen te houden. Tientallen boeren blokkeerden de ingangen van zorgcentrum De Benring in Voorst. Henri Kloosterboer is zelf boer en hij zat ook op zijn trekker. “Er kan niets meer in of uit”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Dat doen we aan de ene kant om te laten zien dat ze de bewoners niet weg kunnen halen, aan de andere kant willen we de bewoners een hart onder de riem steken.”

Acht kilometer verderop

“Mensen willen hier gewoon oud worden”, legde Marian Berends al eerder uit. Haar moeder zit in het verzorghuis en dat is nu nog om de hoek. Straks moet ze acht kilometer verderop zijn. “Als mijn moeder in een dipje zit, kunnen ze even bellen en dan kom ik gewoon een uurtje bij haar zitten. Dat kan nu niet meer zo makkelijk.”

Ook de vader van Erwin Gierman zit in het huis. Hij is bang dat zijn vader sneller zou sterven door de verhuizing. “Mijn vader is al op leeftijd en dementerend. Oude bomen moet je niet verplaatsen, anders gaan ze dood.” Als zijn vader dan zou sterven, had hij het plan om dat samen met zijn vrouw in Voorst te doen. Ook dat gaat niet door.

Reactie

Dinsdag dient het kort-geding. Daarom haalde de buurt nog één keer alles uit de kast. Sensire reageert schriftelijk op de demonstratie: “Sensire begrijpt heel goed dat inwoners van Voorst teleurgesteld zijn over het stoppen van de intensieve zorg in De Benring. We vinden het een goede ontwikkeling dat een rechter een oordeel velt over de situatie. In afwachting van de uitspraak, gaan wij verder niet in op de situatie.”