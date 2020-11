Dansende Zwarte Pieten zetten Den Haag op stelten

Onder begeleiding van luide muziek danste een groep Zwarte Pieten zaterdagochtend door de straten van Den Haag. Volgens de politie gebeurde dit onder het mom van een demonstratie, waar de politie vervolgens een stokje heeft gestoken.

Op video’s van de actie is te zien dat de Zwarte Pieten ronddansen en onderwijl snoep uitdelen aan kinderen. Tientallen mensen staan te kijken naar het tafereel. Er wordt niet altijd anderhalve meter afstand gehouden, zowel niet tussen de Pieten als tussen het toeschouwend publiek.

Optocht van Duindorp naar Laak

De politie meldt dat de Pieten van Duindorp naar Laak trokken. Een woordvoerder vertelt aan Hart van Nederland dat agenten rond tien uur zaterdagochtend op de “spontane Sinterklaasoptocht” stuitten. “Er waren enkele tientallen mensen aanwezig, onder wie kinderen en Pieten. De optocht was niet aangemeld, we hebben deze meteen opgebroken.”

Volgens de woordvoerder zijn de deelnemers aangesproken en zijn er geen boetes uitgedeeld of namen genoteerd.

Ook Pieten in centrum Den Haag

Correspondent Regio 15 meldt dat ook in de Haagse binnenstad Zwarte Pieten rondliepen, die ook hier pepernoten uitdeelden. Volgens Regio 15 heeft ook hier de politie de Pieten aangesproken. “Agenten blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden.”

Later vandaag was er wel een Zwarte Pieten-demonstratie aangemeld. Volgens AD zou deze van 14:00 tot 17:00 plaatsvinden op de Lange Vijverberg in Den Haag. Deze werd uiteindelijk geannuleerd.

Intocht voor Zwarte Pieten in Den Haag

Vorige week vond er in Breda een intocht voor Zwarte Piet plaats. Volgens de organisator omdat “er door corona niks te doen is voor de kinderen”. De gemeente was not amused en gaf aan de organisatie te willen beboeten. “Dit had niet moeten gebeuren.”

Beeld: Twitter/mark_VLD_010