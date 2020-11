De politie heeft zondag in Eindhoven twee mannen aangehouden die via social media opriepen tot gewelddadigheden bij demonstraties rondom Zwarte Piet. In de Brabantse stad is veel politie op de been, zo zijn er politiebusjes en agenten te paard aanwezig.

De 52-jarige man uit Son en Breugel en een 27-jarige man uit Mierlo deden hun oproepen via berichten op Facebook. Het tweetal zit vast op het politiebureau voor verder onderzoek. Op het Stadhuisplein demonstreert het extreemrechtse Pegida zondag voor het behoud van Zwarte Piet. Veel actievoerders zijn verkleed als Zwarte Piet en delen pepernoten uit.

Lees ook: Jaarlijkse peiling: draagvlak voor traditionele Zwarte Piet flink gedaald

KOZP-actie afgeblazen

Aanvankelijk zou ook Kick Out Zwarte Piet (KOZP) naar Eindhoven komen. Maar de actiegroep blies hun demonstratie zaterdagavond af vanwege de komst van Pegida. De organisatie voelt zich naar eigen zeggen door de gemeente Eindhoven en de politie beperkt in de demonstratievrijheid.

Zowel KOZP als Pegida kregen toestemming om te demonstreren op het Stadhuisplein. De tegenstanders van Zwarte Piet weigeren nu “opsluiting in een demonstratievak” pal tegenover Pegida. Ze spreken van “een mediaspektakel” en geven aan geen zin te hebben “om tegen een muur van haat van Pegida en hooligans onze boodschap te verkondigen”.