'Coronavirus milder dan gedacht, veel mensen geen klachten'

Veel mensen in Nederland hebben het nieuwe coronavirus gehad zonder dat zij klachten hadden. Dat betekent dat Covid-19 milder is dan aanvankelijk gedacht, zegt GGD-directeur Sjaak de Gouwe. Belangrijk volgens hem is dat mensen ook met milde klachten zich laten testen.

Eerder dachten onderzoekers volgens De Gouwe dat ongeveer 20 procent van de mensen met een corona-infectie in het ziekenhuis terecht zou komen. Dat blijkt 3,5 procent van de coronapatiënten te zijn.

Lees ook: ‘1 miljoen Nederlanders in aanraking geweest met coronavirus’

Hij verwijst ook naar onderzoek van Sanquin eind mei, waaruit blijkt dat 5,5 procent van de mensen besmet is geweest met het virus. Omgerekend zijn dat bijna een miljoen Nederlanders. “Als we kijken naar het aantal mensen dat we hebben getest, dat positief is bevonden en in het ziekenhuis heeft gelegen, blijkt dat veel mensen geen of milde klachten hadden. Ze waren buiten beeld.”

De GGD-directeur denkt dat het besmettingspercentage onder Nederlanders inmiddels 6 is en de komende tijd zal stijgen naar 10 procent. Aanvankelijk werd gesteld dat 60 procent van de bevolking het virus zou oplopen en immuun zou worden. Volgens De Gouwe, die donderdag uitleg kwam geven in de Tweede Kamer, is dat geen doel geweest. Alles hangt af van de komst van een vaccin.

Lees ook: Nelly (96) is door corona doodongelukkig en gaat in hongerstaking

Met de kennis van nu vindt de GGD-directeur het belangrijk dat mensen zich ook laten testen als zij lichte klachten hebben, juist omdat veel coronamaatregelen zijn of worden afgeschaald. “Als je nu veel test, kun je zien wat het effect is van die versoepelingen.”

ANP