'1 miljoen Nederlanders in aanraking geweest met coronavirus'

In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen mensen in aanraking geweest met het nieuwe coronavirus. Zij hebben antistoffen aangemaakt in hun lichaam, zei RIVM-kopstuk Jaap van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Hij verwees daarbij naar een landelijk onderzoek van Sanquin waaruit blijkt dat 5,5 procent van de plasmadonoren “tekenen” heeft dat zij geïnfecteerd zijn geweest met het virus.

Deze laatste meting was in de week van 9 tot 18 mei. In de vorige meting tussen 1 en 15 april was nog sprake dat 3,5 procent van de donoren antistoffen had aangemaakt. Het verschil van 2 procent kan volgens Van Dissel ook komen, omdat het enige tijd duurt voordat mensen antistoffen ontwikkelen.

Zoals verwacht zijn volgens Van Dissel de meeste donoren met antistoffen te vinden in het zuidoosten van Nederland, waar de corona-uitbraak het meest omvangrijk was.

De mate van besmetting ligt nu rond de 1. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld één ander infecteert. Het RIVM houdt dit zogenoemde reproductiegetal nauwlettend in de gaten.

Het grootste deel van de besmettingen vindt op dit moment plaats in “de familiesetting”, zei Van Dissel. Aanvankelijk waren de meeste besmettingen ontstaan bij gezondheidsmedewerkers, zoals in verpleeghuizen. Ook in werksituaties waren veel besmettingen, zoals in slachthuizen.

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken fors teruggelopen. Dagelijks worden nu ongeveer vier mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Op de intensive care gaat het om een tot twee patiënten per dag. Eind maart waren er dagelijks rond de 127 ic-opnames. Op 7 april was met 1311 coronapatiënten de piek op de ic, aldus Van Dissel.

OMT komt minder vaak bij elkaar

Het RIVM zal voortaan niet meer elke dag het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames naar buiten brengen. Het instituut zal wel alle informatie over de ontwikkeling van het virus nauwgezet bijhouden, onder meer met methoden om het aantal besmettingen vroegtijdig te ontdekken. Het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over het virus, zal vanaf nu ook minder vaak bij elkaar komen, zei Van Dissel.

ANP