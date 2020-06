Nelly (96) is door corona doodongelukkig en gaat in hongerstaking

“Je ziet niemand, je hoort niemand… Het is gewoon onmenselijk.” Nelly Gelder (96) uit Lelystad is helemaal klaar met de strenge coronamaatregelen van Woonzorgcentrum De Hoven, waar zij in een aanleunwoning woont. Door de coronamaatregelen mag ze het centrum niet meer in en geen gebruik meer maken van de voorzieningen. Ze eet nu iedere dag alleen.

Juist tijdens het gezamenlijke eten en koffiedrinken had Nelly contact met andere bewoners. In haar eentje naar buiten gaan lukt niet meer. Soms doet ze even boodschappen met begeleiding, dan komt ze buiten en ziet wat mensen. Ook krijgt ze hulp bij het aankleden, maar contact met andere bewoners is er niet meer. Dit maakt de 96-jarige doodongelukkig.

‘Dit is geen leven meer’

Voor Nelly hoeft het naar eigen zeggen niet meer. Ze vindt de regels veel te streng. “Dan zou ik een week eerder doodgaan, so what?” Dit is ook geen leven. Iedere dag komen ze eten voor de deur brengen en moet ik in mijn eentje eten.” Andere bewoners van de aanleunwoningen durven niet goed meer bij elkaar op bezoek te gaan.

Nelly overweegt serieus om in hongerstaking te gaan als er niks verandert, maar hoopt dat het niet nodig zal zijn. Afgelopen maandag was er een klein lichtpuntje aan de hemel. “Bij Gods gratie mocht ik een keer mee poffertjes bakken. Het was heerlijk om weer met mensen te praten.”

Anderhalve meter

Haar biologische zoon is overleden, maar gelukkig krijgt Nelly af en toe nog bezoek van een goede vriend die ze als zoon ziet. Hij komt soms een praatje maken en lapt dan bijvoorbeeld ook de ramen. Deze momenten zijn ontzettend waardevol voor Nelly, maar ook dit contact ziet ze in gevaar komen.

“Ik hoorde dat ze nu ook in de wet willen zetten dat je anderhalve meter afstand moet houden. Dit betekent dat ik mijn zoon nooit meer een knuffel kan geven! Een arm om je heen is zó belangrijk!,” vertelt de oude vrouw huilend aan Hart van Nederland.

Alternatieven

Een woordvoerster van zorgorganisatie Coloriet laat aan Hart van Nederland weten het heel erg te vinden dat Nelly overweegt om in hongerstaking te gaan. “Het is niet de bedoeling dat iemand zoiets doet.” Helaas mag ze nog steeds niet naar binnen in het woonzorgcentrum. “Hoe graag we haar ook willen betrekken. Zij woont extern, net als jij en ik.” Versoepelingen worden eerst binnen het woonzorgcentrum zelf toegepast.

Coloriet probeert volgens de woordvoerster wel om alternatieven te bedenken voor de bewoners van de aanleunwoningen. “Ze mogen wel in de binnentuin komen en hier organiseren we bijvoorbeeld bewegen op muziek en poffertjes eten.” Doordat de tuin wat ruimer is dan de eetzaal is het goed mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Ook is er een belcirkel voor bewoners van de aanleunwoningen.

Te streng

Minister president Rutte en minister de Jonge kondigen vandaag in een persconferentie nieuwe versoepelingen aan. Eerder deze week dreigde advocaat Liesbeth Zegveld namens bewoners van een zorginstelling en hun familie met een kort geding tegen de Staat. Dinsdag liet de advocaat weten dat een ‘goed gesprek’ met het ministerie van Volksgezondheid voldoende bleek te zijn.

Minister Hugo de Jonge zei in de persconferentie woensdagavond dat verzorgingshuizen er meer aan kunnen doen om mensen weer bij elkaar te brengen. Zo zei hij dat bewoners recht hebben op bezoek.