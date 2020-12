Nederland zit middenin een lockdown van vijf weken. Oud en nieuw vieren we dit jaar dan ook anders dan anders. Ondertussen blijft het aantal ziekenhuisopnames gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 9.504, dat zijn er 1.943 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 2.704, dat zijn er 47 minder dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 702, dat zijn er 28 meer dan op dinsdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:33 – Van Dissel: vanaf medio februari versoepelingen mogelijk

RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat versoepelingen van de coronamaatregelen pas in februari mogelijk zijn, als begonnen is met het voor de tweede keer inenten van mensen. Hij zegt in het AD liever geen uitspraak te doen over of dit de laatste lockdown is waar Nederland mee te maken krijgt, omdat “dat weer een heel eigen leven” gaat leiden. Maar hij waagt zich wel aan een voorspelling wanneer de huidige lockdown langzaam kan worden beëindigd.

“Komend jaar wordt wel een belangrijk jaar, waarin veel kan veranderen. Inmiddels hebben zo’n 2 miljoen Nederlanders de infectie doorgemaakt, die hebben een vorm van immuniteit voor enige tijd, nemen we aan. Begin januari gaan we beginnen met vaccineren, een tweede dosis volgt dan medio februari. Dus vanaf die periode zijn vermoedelijk gedeeltelijke versoepelingen mogelijk door de groepen die ingeënt zijn”, aldus Van Dissel.

“Dat wordt voor ons als OMT ook weer een spannende opdracht: hoe adviseer je precies de goede maatregelen, zodat je kunt versoepelen zonder dat het zo snel weer oploopt? Liever ga je niet weer in een harde lockdown”, zegt hij in de krant.

Update 06:14 – Hulpverleners gespannen over verloop jaarwisseling

Politie, brandweer, ambulancediensten en burgemeesters hebben zich maximaal voorbereid op de komende jaarwisseling. Alle bestuurders en hulpverleners zijn gespannen over het verloop van de nacht van donderdag op vrijdag. Mede vanwege het vuurwerkverbod en de andere coronamaatregelen kan het uit de hand gaan lopen. “Het is onvoorspelbaar”, aldus korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie. Eén ding staat vast: geweld tegen hulpverleners wordt nog minder dan anders getolereerd.

Volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, zijn de kerstdagen in het land rustiger verlopen dan normaal. Maar hij sluit niet dat dat “stilte voor de storm” is. “Het kan zijn dat agressie over coronamaatregelen en beperkingen er tijdens de jaarwisseling uitkomt”, zei hij. Afgesproken is dat handhaven van de openbare orde tijdens de jaarwisseling op de eerste plaats komt, direct gevolgd door optreden tegen geweld tegen hulpverleners. Veel burgemeesters hebben hun inwoners in de afgelopen dagen nog eens op het hart gedrukt om thuis te blijven, mede omdat de zorg al zwaar overbelast is.

De politie zal optreden tegen het afsteken van vuurwerk, wat dit jaar helemaal verboden is, en tegen te grote groepen bij elkaar, inclusief illegale feesten. Er zullen meer agenten en handhavers op straat zijn dan in andere jaren, als de jaarwisseling ook al geldt als een hoogrisico-evenement. “Want het maatschappelijke ongenoegen is merkbaar in de samenleving.” De politie zegt niks over aantallen agenten die worden ingezet. Sommige politiekorpsen zeggen ook te gaan controleren op te grote festiviteiten bij mensen thuis.

Update 05:51 – ‘GGD’en kregen pas begin december opdracht tot vaccineren’

Het starten met vaccineren in Nederland had vlotter gekund, stelt Maarten Tanis, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma binnen de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij geeft in een interview in NRC tevens aan dat de GGD’en pas “begin december” opdracht hebben gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om direct te helpen met inenten.

Dat gebeurde nadat van strategie werd veranderd. “Eerst was de strategie dat de kwetsbaren gevaccineerd zouden worden door arbo- of instellingsartsen”, zegt Tanis in de krant. Vanwege de koelfaciliteiten die nodig zijn om de vaccins van Pfizer te kunnen bewaren, bleek die aanpak onhandig. “Daarom heeft het ministerie ervoor gekozen eerst de zorgmedewerkers in te enten op centrale locaties en de GGD die opdracht te geven. We weten nu zo’n drie à vier weken van deze opdracht.”

“Dat is de werkelijkheid waar wij mee te maken hebben”, aldus Tanis. De GGD’en gingen ervan uit pas veel later aan de beurt te zijn. “We zouden aanvankelijk in augustus beginnen met de gezonde groep tot zestig jaar oud; de laatste fase van de vaccinatiecampagne. We hielden er al wel rekening mee bij te moeten springen en wilden daar eind januari, begin februari klaar voor zijn. Het is dus naar voren getrokken.”

Waar in andere EU-landen al begonnen is met het vaccineren, wordt in Nederland op 8 januari de eerste prik gezet. Tanis verwacht eind februari ongeveer 15.000 zorgverleners uit zijn regio gevaccineerd te hebben. Hij ziet in het buitenland dat er soms foutjes gemaakt worden bij de logistiek of bij de dosering. Dat kan volgens hem ook in Nederland gebeuren. “Maar wij doen het liever zorgvuldig dan dat we dingen onder stoom en kokend water gaan doen waar we nog niet klaar voor zijn. Dan neem ik wel voor mijn rekening dat het een week later begint.”