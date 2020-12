Vier op tien Nederlanders verliezen vertrouwen in vaccinatieprogramma door late start

Voor 38 procent van de Nederlanders is het vertrouwen afgenomen in het vaccinatieprogramma door de late start. Waar alle andere landen in de Europese Unie al zijn begonnen met vaccineren tegen het coronavirus, kan ons land op zijn vroegst op 8 januari beginnen.

Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2.500 respondenten. “Het komt zo stuntelig over allemaal,” reageert een van de deelnemers. “Ze hebben hun zaakjes nog steeds niet op orde,” reageert iemand anders.

Verbijten

Doordat IT-systemen van de GGD nog niet klaar zijn voor de registratie van wie is gevaccineerd, heeft de campagne vertraging opgelopen. “Ik zit me ook te verbijten,” zegt minister De Jonge over beelden die hij uit het buitenland ziet. “Tegelijk zeg ik, de stappen die we zetten zijn zorgvuldig.”

Deze zorgvuldigheid is reden voor 11 procent van de respondenten om juist meer vertrouwen te hebben in het vaccinatieprogramma. Voor 45 procent heeft de late start geen invloed op het vertrouwen.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.