Brief waarin De Jonge advies vraagt over 'coronapaspoort' zorgt voor onrust

Er is veel onrust ontstaan over een brief van coronaminister Hugo de Jonge aan de Gezondheidsraad. Daarin vraagt hij hoe coronatestuitslagen op een ethische en juridisch verantwoorde wijze ervoor kunnen zorgen dat we met een ‘coronapaspoort’ toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld werk of de horeca.

Mensen zijn bang dat dit het volgende stapje op de ladder is naar een verplichte vaccinatie. “Discriminatie en uitsluiting op basis van testen en inenten,” zo schrijft iemand bijvoorbeeld in een reactie op Facebook. De brief waarover het gaat is al op 17 december verstuurd door minister De Jonge. Pas dinsdag wordt hij breed gedeeld op sociale media.

Laagdrempeliger testbeleid

Het kabinet is aan het kijken op welke manier de samenleving verder geopend kan worden door een veel laagdrempeliger testbeleid, zo staat in de brief. Meer mensen met COVID-19 zullen zo worden opgespoord, en “tegelijkertijd zou aan mensen die zich recent hebben laten testen en een negatieve testuitslag hebben meer bewegingsvrijheid kunnen worden geboden, omdat het risico dat zij anderen ongemerkt besmetten zeer gering is.”

In de brief staat dat er ook een mogelijkheid is dat mensen door testen weer sociale en economische activiteiten kunnen doen. “Het bij zich dragen van een – al dan niet gedigitaliseerd –

‘coronapaspoort’ zou hiervan het bewijsstuk kunnen zijn.”

Om dat te regelen, vraagt De Jonge een advies “onder welke voorwaarden een (digitaal) ‘coronapaspoort’ ethisch en juridisch verantwoord kan worden ingezet bij het verstrekken van toegang tot: onderwijsinstellingen; zorginstellingen, zoals verpleeghuizen; publieke voorzieningen; werkomgeving; en sociale gelegenheden zoals horeca, uitgaansgelegenheden of (sport)evenementen.” Het baart veel mensen op Twitter zorgen.

Gezondheidsraad gaat half januari 2021 advies geven over #coronapaspoort Staatscontrole 'Chinese stijl' komt zo steeds dichterbij. #coronamaatregelen https://t.co/v4wep3FNyO — Erwin Treebusch (@erwintreebusch) December 29, 2020

Hier de link naar het document waar ik aan refereer, het gaat in eerste instantie om een “testsamenleving” waarbij je met je #coronapaspoort laat zien dat je negatief getest bent. Maar met het prikkie in aantocht is dit natuurlijk de eerste stap. https://t.co/AcOhROuglJ https://t.co/OFKfNbjJdS — Annelies (@annstrikje) December 29, 2020

Ethisch advies inwinnen

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij vroeg tijdens een debat om niet alleen bij de vaccinaties, maar ook bij een uitgebreid testprogramma ethisch advies in te winnen. Dat is wat de minister nu doet, zo schrijft hij in de brief.

Volgens Ardjan Boersma, beleidsmedewerker van de SGP gaat het veel verder. “Opvallend is dat het kabinet niet vraagt *of* maar *onder welke voorwaarden* welke voorwaarden een (digitaal) ‘coronapaspoort’ ethisch en juridisch verantwoord kan worden ingezet. Dat gaat verder dan de kritische reflectie waar SGP om had gevraagd. Kabinet is in de Kamer nooit zo duidelijk geweest dat het zo’n coronapaspoort wilde. Veel vragen… Wettelijke basis? Geen vaccinatiepaspoort, wel een coronapaspoort? Wordt vervolgd…,” zo schrijft hij op Twitter.

‘Vrijheid eerder terug’

Naast tegenstanders, zijn er ook voorstanders van het coronapaspoort. “Wat is erop tegen als dit de vrijheid eerder terugbrengt? Ik wil graag er naar een concert bijv…,” laat iemand weten. “Niet zo gek toch, als je niet weet hoe het loopt met goedkeuring, beschikbaarheid en levering overige vaccins?,” zegt een ander, waarop iemand reageert: “Voordeel van die vaccins en zo’n coronapaspoort is dat we dan in elk geval weten wie corona heeft en dus besmettelijk is voor gezonde mensen.”

Ik ben voor een coronapaspoort. Buiten dat het juridisch lastig wordt, maar wat is er op tegen als dit de vrijheid eerder terugbrengt? Ik wil graag er naar een concert bijv.. Tegen zijn en wantrouwen is zo makkelijk om alles af te schieten. Ik lees geen inhoudelijke argumenten. — Matie Tieleman (@MattieTieleman) December 29, 2020

De Gezondheidsraad komt half januari met een advies. Het ministerie van Volksgezondheid was niet bereikbaar voor verdere toelichting.