Nederland is weer terug in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt al een tijdje stabiel, de vraag is de komende periode dan ook hoe de feestdagen gevierd zullen worden. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 5.609, dat zijn er 1.110 meer dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 1.700, dat zijn er 11 minder dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 506, dat zijn er 5 minder dan op zaterdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:02 – Minder patiënten op Spoedeisende Hulp bij lockdown

Tijdens de lockdown werden er 27 procent minder slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH). De daling van het aantal gewonden was het sterkst bij sporters, waarvan er 52 procent minder met een ernstige blessure een ziekenhuis werden binnengebracht. Dat meldt De Telegraaf.

In de acht weken van 16 maart tot en met 10 mei dit jaar werden er in totaal zo’n 36.000 slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de SEH’s en dat waren er 14.000 minder dan de 50.000 in dezelfde periode van 2019. Dat blijkt volgens de krant uit cijfers van VeiligheidNL op basis van data uit het Letsel Informatie Systeem van twaalf ziekenhuizen – zoals het Amsterdam UMC, en het Radboud UMC – die representatief voor ons land zijn.

Update 06:00 – ‘Testen en behandelen van hiv-patiënten verstoord door corona’

De coronapandemie raakt ook de strijd tegen hiv, het virus dat aids kan veroorzaken. Bijna driekwart van alle lopende hiv-testprogramma’s en meer dan de helft van alle behandelprogramma’s is ernstig verstoord geraakt door corona, concludeert het Aidsfonds.

Volgens het fonds neemt het aantal hiv-infecties toe in grote delen van de wereld. De combinatie met het coronavirus heeft “een desastreus effect op de wereldwijde aidsbestrijding”, zegt het Aidsfonds. Zo zijn de hiv-testlocaties momenteel vooral bezig om mensen op besmetting met het coronavirus te testen. Testen op hiv bij mensen thuis gaat een stuk moeilijker dan voorheen. Het gevolg is dat er minder hiv-gevallen worden opgespoord, waardoor de kans groeit dat mensen nietsvermoedend anderen besmetten, of dat hun besmetting te laat wordt ontdekt om ze nog te kunnen redden. Bovendien durven hiv-patiënten soms niet naar een ziekenhuis of een kliniek te gaan uit angst voor corona.

Directeur Mark Vermeulen stelt: “De enorme vooruitgang die we met vereende kracht in 40 jaar aidsbestrijding hebben geboekt, wordt nu genadeloos afgeremd. De toevoer en beschikbaarheid van levensreddende hiv-medicijnen is in veel landen ernstig in het gedrang gekomen.”

Het Aidsfonds komt met zijn waarschuwing omdat het dinsdag Wereld Aids Dag is. Momenteel lijden ongeveer 38 miljoen mensen wereldwijd aan hiv.

Update 03:30 – Burgemeesters over extraatje voor jeugd, vuurwerk en drukte

Drukte in winkelgebieden – nu het sinterklaasfeest en Kerstmis er aan komen – vuurwerk en de mogelijkheid ‘iets extra’s’ voor jongeren tijdens de jaarwisseling te organiseren. Deze onderwerpen staan maandagavond op de agenda tijdens het wekelijkse overleg van de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen. Ook veiligheidsminister Ferd Grapperhaus is daarbij.

Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, opperde twee weken geleden al dat het misschien verstandig zou zijn om jongeren “iets kleinschaligs” toe te staan tijdens de feestdagen. Hij vreest dat groepen jongeren elkaar toch wel gaan opzoeken, ondanks het vuurwerkverbod en andere coronamaatregelen. “Dat wordt handhavingstechnisch een hele forse klus. Dan kun je beter besluiten dat de jeugd wat extra ruimte krijgt, zodat ze stoom kunnen afblazen”, vindt hij. De burgemeesters overleggen met Grapperhaus of en zo ja welke ruimte er dan eventueel komt.