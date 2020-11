LIVEBLOG | 'Medicijn remdesivir niet meer gebruiken bij coronapatiënten'

Het aantal nieuwe besmettingen neemt de afgelopen dag weer af. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft stabiel. Vannacht vervielen de aangescherpte maatregelen en mogen we onder andere weer naar de bioscoop, het zwembad en het museum. Wel blijft het de komende periode spannend over hoe we de feestdagen kunnen gaan vieren. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 5.725, dat zijn er 1.097 meer dan op woensdag (mede door storing van gisteren)

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.030, dat zijn er 57 minder dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 555, dat zijn er 4 minder dan op woensdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.698

Update 02:03 – WHO: remdesivir niet meer gebruiken bij opgenomen coronapatiënten

oronapatiënten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert landen om geen gebruik meer te maken van het virusremmende remdesivir bij coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Volgens de WHO heeft het middel “geen belangrijk effect” op de gezondheid van Covid-19-patiënten, ongeacht hoe ziek ze zijn.

Een groep van internationale experts die bij de WHO de richtlijnen opstelt, zegt dat er geen bewijs is “op basis van de huidige beschikbare gegevens” voor belangwekkende resultaten voor de patiënt. De aanbeveling volgt op vier internationale onderzoeken onder meer dan 7000 patiënten die met het coronavirus in het ziekenhuis lagen.

Het advies van de WHO is vrijdag gepubliceerd in het British Medical Journal. Daarin wordt aanbevolen om “remdesivir niet toe te dienen naast de gebruikelijke zorg voor de behandeling van patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, ongeacht de ernst van de ziekte”.

Remdesivir wordt onder andere toegediend aan Covid-19-patiënten die zuurstoftoevoer nodig hebben. Ook in Nederland wordt het middel gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump kreeg een behandeling met onder andere remdesivir nadat hij in oktober positief testte op het coronavirus.

Aan opgenomen coronapatiënten wordt remdesivir veelvuldig voorgeschreven, in combinatie met het middel dexamethason. Dat laatste middel is een ontstekingsremmer die al tientallen jaren bestaat. Het wetenschappelijke bewijs dat remdesivir echt hielp, was nooit goed aangetoond. Toen remdesivir eind juni in Europa werd goedgekeurd, schreef voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) al dat het “geen wondermiddel” is.

Remdesivir werd eigenlijk ontwikkeld tegen hepatitis c en werd later ingezet tegen ebola, maar tegen die ziektes bleek het medicijn van fabrikant Gilead niet goed te werken.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft de afgelopen maanden honderdduizenden doses van het middel aangekocht bij Gilead. Dat gebeurde in het kader van een gezamenlijke aankoopprocedure namens tientallen Europese landen, waaronder ook Nederland.

