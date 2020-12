Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 11.844, dat zijn er 1.642 meer dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.003, dat zijn er 39 meer dan op woensdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 536, dat zijn er 10 meer dan op woensdag

Update 05:57 – Meerderheid ziet wel wat in toekennen prikprivileges

De meeste Nederlanders gunnen mensen die zich tegen corona laten inenten méér vrijheden, blijkt uit nieuw onderzoek waar Trouw over schrijft.

Het merendeel van de Nederlanders, 70 procent, vindt dat mensen die zich hebben laten inenten tegen het coronavirus meer vrijheden mogen genieten. Daarmee zijn ze het niet eens met minister De Jonge van Volksgezondheid. Tot nu toe staat de bewindsman op het standpunt dat gevaccineerden geen voordelen krijgen. Hij heeft hierover wel advies gevraagd aan een ethische commissie.

Dat een meerderheid anders denkt dan de minister, blijkt uit een representatief onderzoek onder 1640 Nederlanders, dat is uitgevoerd door TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, RIVM, Universiteit Maastricht en Roskilde University.

Een voordeel dat gevaccineerden kunnen krijgen, is bijvoorbeeld het bijwonen van evenementen waar het houden van anderhalve meter afstand niet mogelijk is. Ook tijdens een nieuwe uitbraak van Covid-19 in een bepaalde regio zouden voor hen geen beperkingen gelden. Mensen die niet gevaccineerd zijn, mogen volgens de meeste ondervraagden worden geweigerd.

Update 05:07 – België buigt zich over gevreesde toestroom Nederlandse shoppers

België denkt na over maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen Nederlanders in België komen winkelen. De kwestie staat op de agenda van de leiders van de zes Belgische regeringen die vrijdagmiddag weer coronacrisisberaad hebben belegd.

Update 03:33 – Artsen tegen uitzondering mondkapjesplicht longpatiënten

Longartsen maken zich zorgen om patiënten die vanwege een uitzonderingsregel geen mondkapje dragen. De voorzitter van de longartsenvereniging waarschuwt dat dit extra levens kan kosten: niet alleen onder deze kwetsbare patiënten, maar ook in hun omgeving.

Dat verklaart voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Leon van den Toorn in een interview met het AD. Ruim een miljoen Nederlanders heeft een chronische longaandoening. “Al die mensen kunnen nu denken: oké, fijn ik print een uitzonderingskaartje uit en ga naar de supermarkt.” Veel longartsen maken zich zorgen om het lot van longpatiënten zelf én om verdere verspreiding.

“Wij merken dat veel patiënten het mondkapje in de spreekkamer willen afzetten”, beaamt longarts Hans in ‘t Veen van het Rotterdamse Franciscus Gasthuis & Vlietland. Meerdere vakgroepen hebben volgens hem afgesproken om überhaupt geen uitzonderingsverklaringen te tekenen. “Zie het als de veiligheidsgordel in de auto, die zit ook niet lekker maar moet je wel om.”

Update 03:30 – ANWB: rustig op de weg, begint te lijken op de eerste lockdown

Hoewel veel mensen vrijdagmiddag beginnen aan de kerstvakantie, verwacht de ANWB in tegenstelling tot bij andere vakanties niet dat de wegen vollopen door de lockdown. De ANWB ziet dat de wegen sinds dinsdagmiddag rustig zijn, ook rondom drukke punten bij Rotterdam en Den Haag. “Het begint steeds meer te lijken op de eerste lockdown”, zegt Cees Quaks van de ANWB.

Alle scholieren zitten sinds woensdag al thuis vanwege de strenge lockdown. Voor een deel betekende dat een vervroegde kerstvakantie, anderen kregen online les. Veel ouders beginnen nu ook aan hun vakantie, maar ondanks hotelboekingen en afgehuurde huisjes verwacht de ANWB geen vakantiedrukte.

Ook Edwin Gerritsen van de ANWB ziet dat het laatste dagen rustig is. “Eerder leverde bezoek aan winkelcentra ‘s middags nog drukte op, maar dat is nu helemaal weg natuurlijk. Er ontstaat nu eigenlijk alleen file door een ongeluk of pechgeval.”

Update 02:12 – Veel werknemers erop vooruit ondanks crisis

Het loonstrookje stemt vrolijk, kopt De Telegraaf vrijdag. Hoewel de economie een moeilijke tijd beleeft, zal het nieuwe jaar voor veel werknemers beginnen met een positieve verrassing. Bijna iedereen gaat er op het eerste loonstrookje netto op vooruit. Dat blijkt uit berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De stijging komt door lastenverlichtende maatregelen als lagere belastingtarieven en verhoging van de arbeidskorting. Wel zullen werknemers naar verwachting meer pensioenpremie moeten betalen.

Mensen met een modaal inkomen (35.000 euro per jaar) gaan er met ruim 2 procent het meest op vooruit. Ook wie het minimumloon verdient, houdt daar netto bijna 2 procent meer van over. Naarmate het salaris stijgt, neemt het voordeel af.

Het ministerie wijst er wel op dat de gevolgen van de coronacrisis niet goed zichtbaar zijn in de cijfers. “Mensen zullen helaas hun baan of opdrachten verliezen, waardoor veel mensen zich niet goed zullen herkennen in de ramingen”, schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken).

Update 01:48 – Geïrriteerde Kamer legt zich neer bij uitleg minister De Jonge

Een geïrriteerde Tweede Kamer vindt het zorgminister Hugo de Jonge te verwijten dat Nederland later dan andere landen begint te vaccineren tegen het coronavirus. De minister heeft volgens veel partijen te lang vastgehouden aan de hoofdstrategie en is te laat begonnen aan plan B. In een stroef spoeddebat donderdagavond noemde de oppositie de minister arrogant en niet overtuigend. Desondanks was er geen steun voor een PVV-voorstel om toch eind december te beginnen in plaats van 8 januari wat de minister wil. Omdat de GGD er nog niet klaar voor is, vindt de Kamer eerder beginnen te riskant.

Behalve de oppositie waren ook coalitiepartijen D66 en CDA uiterst kritisch op het verweer van De Jonge. Hij schaart zich achter de GGD en het RIVM, die vinden dat een zorgvuldige en veilige toediening belangrijker is dan een symbolische toediening van de eerste paar duizend doses. De tijdwinst is volgens hem minimaal, de “echte wedstrijd” draait om de vaccinatiegraad onder de hele bevolking. Om het virus goed te kunnen bedwingen, moeten zoveel mogelijk mensen ingeënt worden. Dat lukt alleen als mensen weten dat de veiligheid voorop staat, aldus De Jonge.

De hele Kamer vindt zorgvuldigheid óók belangrijk, maar de kern is volgens de partijen dat de minister niet op tijd is begonnen met de juiste voorbereidingen. Het ging vaker mis, zoals met het testbeleid, beschermingsmiddelen voor de zorg, de corona-app, en het bron- en contactonderzoek, schamperden onder meer SP, PVV, PvdA en GroenLinks.

Het liep volgens de minister vanaf medio november anders dan verwacht, omdat toen bleek dat het plan voor kleinschalig inenten niet lukte. Dat kwam omdat het Pfizervaccin in grote verpakkingen werd geleverd en bij heel lage temperaturen bewaard moest worden. Daardoor was het niet geschikt om te laten toedienen door huisartsen, zoals gebeurt bij griepvaccinaties. Voor grootschalige vaccinatie is de GGD nodig, die daarop volgens De Jonge meteen hard aan de slag is gegaan. Desondanks is het IT-systeem van de GGD nog niet klaar voor de vaccinatiecampagne.

De uitleg van De Jonge was volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher “een warrig verhaal”. Het leidde tot irritatie tussen de minister en de PvdA’er. “U haalt werkelijk alles door elkaar”, onderbrak De Jonge hem. De minister is volgens de PvdA-leider “echt niet in de positie” om zo te reageren, gezien de ernst van het debat. Slecht viel de uitspraak van de minister “dat een weekje meer of minder niet uitmaakt. Buitengewoon kwalijk”, hekelde de PvdA’er. GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt De Jonge in zijn aanpak “nalatig” en de “enorme woordenbrij” van de minister niet genoeg.

Meerdere partijen willen meer uitleg over de IT-systemen die niet op elkaar zouden aansluiten. Ook is er nog een geschil over de uitwisseling van gegevens van mensen tussen de uitvoeringsinstanties. De Jonge komt volgende week met meer informatie over de techniek en de verdere uitwerking van de plannen.

Update 01:15 – Onderzoek: angst en onzekerheid door corona weer toegenomen

Tijdens de tweede coronagolf zijn de angst- en stressgevoelens onder de bevolking weer toegenomen en is er sprake een verdere afname in het vertrouwen in de overheid, het RIVM en de GGD. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Tijdens het voorlopige hoogtepunt van de corona-uitbraak, in april, bleek dat een groot deel van de Nederlandse bevolking angstig en onzeker was. Bij de heropening van de samenleving, begin juli, was de angst en onzekerheid afgenomen, maar dat heeft zich in de tweede golf niet doorgezet.

De gevoelens van angst en stress ten gevolge van het virus zijn in november 2020, tijdens de tweede golf, weer sterk toegenomen en soms zelfs hoger dan het niveau van april van dit jaar. Meer mensen zien Covid-19 als bedreiging voor zichzelf, hun vrienden en vooral hun familie. Bijna 40 procent van de 25.185 respondenten zegt dat ze het gevoel hebben dat ze niets hebben om naar uit te kijken.

Jongeren en mensen met kwetsbare maatschappelijke posities, zoals een laag inkomen, een lage opleiding, geringe werkzekerheid, en een beperkt ondersteunend netwerk, hebben relatief meer onvrede over het overheidsbeleid dan groepen met een sterkere maatschappelijke positie en een sterker ondersteunend netwerk.

De tweede coronagolf heeft volgens de onderzoekers op nationaal niveau niet geleid tot een nieuwe toename van zorgmijding. In de drie grote steden is het beeld anders. Daar is, in vergelijking met de meting van juli, wel een toename van het aandeel respondenten dat een bezoek aan een huisarts liever vermijdt en zorgverleners liever niet thuis langs ziet komen. Dit past in het beeld van de tweede golf waarin juist de grote steden brandhaard zijn van de pandemie.

Update 00:01 – Aantal overledenen 450 hoger dan gewoonlijk in een week

Vorige week zijn naar schatting 3550 mensen overleden, 450 meer dan gebruikelijk voor deze periode van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er ongeveer 50 mensen meer, meldt het CBS.

In de winter komen altijd meer mensen te overlijden, maar de sterfte is de afgelopen maanden hoger dan gebruikelijk. Het statistiekbureau merkte eerder op dat de hogere sterfte samenvalt met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

Sinds de laatste week van september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 5300 meer mensen overleden dan je zou verwachten in deze periode. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie (9 maart tot en met 4 mei) lag deze zogeheten oversterfte fors hoger, naar schatting op bijna 9000.

De meeste van alle coronadoden kregen langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

