Het coronavirus is bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met het verspreiden van patiënten. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland van zondag 4 oktober.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 3.972

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis: 741

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care: 156

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.449

Update 09:30 – Veel steun voor mondkapjesadvies van kabinet

Bijna twee derde van de Nederlanders (64 procent) steunt het dringende advies van het kabinet om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Dat blijkt zondag uit een peiling van Maurice de Hond. 17 procent van de ondervraagden zei al een mondneusmasker te dragen voordat premier Mark Rutte de oproep deed.

Een kwart van de deelnemers zegt publieke ruimtes liever te vermijden. Onder mensen die niets zien in het dragen van een mondkapje, zegt het overgrote deel dat zelfs. Onder hen zijn opvallend veel kiezers van PVV en Forum voor Democratie.

Meer mensen zijn bang om besmet te raken dan afgelopen zomer. In juli dacht 9 procent van de Nederlanders nog dat de kans om het virus op te lopen groot was, nu is dat percentage verdubbeld. Toch is de angst nog altijd niet zo groot als vlak na het begin van de coronacrisis: in maart dacht 38 procent dat de kans om het virus te krijgen groot was.