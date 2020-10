ME beëindigt illegaal feest in loods Weert, meerdere mensen opgepakt

De politie heeft zondagochtend een einde gemaakt aan een illegaal feest in Weert. Zo’n honderd mensen vierden feest in en rondom een bedrijfsloods aan de Vliesvenweg, op een bedrijventerrein buiten de Limburgse plaats.

Agenten waren op het illegale feest afgekomen na meerdere meldingen over geluidsoverlast. Volgens een politiewoordvoerster was er harde muziek te horen. Rond 9.00 uur is de Mobiele Eenheid begonnen met het beëindigen van het feest. Volgens de zegsvrouw zijn daarbij ook enkele feestvierders aangehouden.

Volgens lokale media ging het om een rave-party en kwamen sommige feestvierders ook uit België en Frankrijk. Volgens de woordvoerster kwamen er inderdaad mensen uit het buitenland, waaronder Duitsland en België. Of er ook Fransen tussenzaten, kon ze nog niet zeggen.

Veel illegale feesten

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen mogen er in binnenruimtes maximaal dertig personen aanwezig zijn. Dat aantal is bij dit illegale feest duidelijk overschreden. Sinds de corona-uitbraak en de beperkende maatregelen die daarop volgden, heeft de politie in verschillende plaatsen aan vele feestjes een einde gemaakt.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Track ’88