Dronken studenten op illegaal coronafeest bekogelen agenten

De politie heeft met geweld ingegrepen om een illegaal coronafeest in een studentenwoning aan de Oostzeedijk Beneden in Rotterdam te beëindigen. De dronken studenten bekogelden vanuit het pand de politie met afval en zorgden voor veel overlast in de wijk.

“Terwijl collega’s werden bekogeld, zagen ze dat er aan de achterzijde van de woning ruim twintig man het pand verlieten en hard wegrenden. Toen is besloten meerdere agenten ter plaatse te laten komen en is er een machtiging tot binnentreden afgegeven om het feest te beëindigen”, aldus een woordvoerder van de politie over het illegale feest dat gisterenavond plaatsvond.

Grote puinhoop

In de woning waren 36 illegale feestvierders en vond de politie een grote puinhoop. “Het was een vreselijke rotzooi. Overal stonden openstaande flessen en blikken alcohol. Vrijwel iedereen binnen was ontzettend dronken en verbaal opstandig. Mensen verstopten zich overal, zoals in de douche, in het toilet, verschillende kamers en zogenaamd in bed.”

Volgens de woordvoerder is hen vriendelijk verzocht het pand te verlaten, maar had dat weinig zin. “Een aantal luisterden keurig, maar de meeste jongeren weigerden te vertrekken. Er is toen door mijn collega’s gepast geweld gebruikt om de studenten uit het pand te krijgen. Ze hebben ook allemaal een boete gekregen.”

Ook buiten het pand was het onrustig. Meerdere omstanders zijn door de politie een aantal keer gevorderd weg te gaan. Tegen sommige van hen is geweld gebruikt, wat volgens de politie nodig was om de orde te handhaven.

Buurt opgelucht

Buurtbewoners haalden opgelucht adem na het optreden van de politie, aldus de woordvoerder. “Meerdere omwonenden hebben na de beëindiging van het feest mijn collega’s aangesproken. Ze waren het overlast gevende gedrag van de studenten meer dan zat en waren blij dat er eindelijk eens tegen hen werd opgetreden. Ze kregen nog net geen applaus.”

Foto: ANP