Nederland zit nog altijd in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen schommelt flink op en neer, de vraag is hoe we de naderende feestdagen gaan vieren. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 4.073, dat zijn er 537 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 1.683, dat zijn er 38 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 478, dat zijn er 3 minder dan op maandag

Update 07:32 – ‘Hotels op Curaçao mogen wel alcohol aan toeristen schenken’

Het alcoholverbod op Curaçao voor de horeca en in de openbare ruimte geldt niet voor mensen die in hotels verblijven. Dat meldt de Curaçaose minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling in het Antilliaans Dagblad. Het gaat om geregistreerde hotelgasten, dat kunnen zowel toeristen uit andere landen als inwoners van Curaçao zijn.

Dinsdag gingen er strengere maatregelen in op het Caribische eiland om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen gelden in ieder geval voor drie weken. Bars, cafés en restaurants mogen geen alcohol schenken en ook mag er geen alcohol gedronken worden op straat. Restaurants mogen geen gasten binnenlaten, maar alleen eten bezorgen of laten afhalen.

Vanuit de hotelsector werd woest gereageerd op het besluit. Volgens de sector zouden maatregelen funest zijn voor het toerisme. Het Nederlandse reisadvies voor Curaçao is momenteel geel, wat betekent dat toeristen vanuit Nederland gewoon kunnen komen. Op het eiland is sinds een maand sprake van een stijgende lijn in het aantal coronabesmettingen.

Update 07:00 – Leidse politie Leiden stopt ‘schouder-aan-schouderfeesten’

De Leidse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee feestjes beëindigd waar de coronaregels niet werden nageleefd. Op Twitter meldt de politie dat er letterlijk schouder aan schouder werd gefeest. Volgens agenten waren er in veel te kleine ruimtes te veel feestvierders.

Op een foto die de politie heeft gedeeld staan elf onherkenbaar gemaakte personen in een kleine ruimte dicht bij elkaar. Ook staan er flink wat (aangebroken) kratten bier in het hok. Alle feestgangers hebben een boete gekregen omdat ze geen anderhalve meter afstand van elkaar hielden. Daarna is iedereen meteen weggestuurd.

Update 02:41 – Opnieuw recordaantal coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao is dinsdag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen gemeld. Het gaat om 124 nieuwe gevallen. Het vorige record (119) werd vorige week donderdag bereikt. Er zijn nu in totaal 1.305 personen op het eiland besmet met het coronavirus.

Van de ongeveer 160.000 eilandbewoners zijn inmiddels meer dan 22.500 mensen getest. Het Epidemiologische team dat zich bezighoudt met de coronabesmettingen heeft meer personeel gekregen, omdat het door het toegenomen aantal coronatests steeds langer duurde voordat mensen hun uitslag kregen.